Restez connecté sur l’actualité automobile

9 Photos Basée sur la plateforme modulaire transversale MQB, la septième génération du combispace Volkswagen Multivan conserve l'ADN de ses prédécesseurs.



Conçu surtout pour les familles, les sportifs et les aventuriers, le Multivan se singularise par sa polyvalence et sa flexibilité.



Le Multivan offre sept sièges avec un système de sièges individuels à l'arrière.



Le système d'aménagement des sièges et de l'



La hauteur intérieure maximale est importante.



L'arrière est équipé de sièges individuels faciles à régler et à retirer.



Cette fonctionnalité permet de transporter des vélos à l'intérieur du véhicule.



L'habitacle aux allures de lounge peut faire office de navette de luxe.



Une nouvelle génération de systèmes d'assistance, d'exploitation et d'infodivertissement connectés fait également son apparition à bord.



Le Multivan fait le lien avec le monde digital grâce à son tableau de bord qui intègre le panorama d'affichage.



Le Multivan est équipé, de série, du « Digital Cockpit » (instruments digitaux) et du système d'infodivertissement « Ready 2 Discover ».



Via une unité de commande en ligne, le système dote la



Les propriétaires du Multivan peuvent activer la fonction de navigation « Ready 2 Discover » (fonction à la demande).



Le Multivan est le premier Combi Volkswagen à être lancé avec une motorisation hybride rechargeable « eHybrid ».



La motorisation hybride rechargeable « eHybrid » de 218 ch (1.4 eHybrid 218 DSG6) combine la conduite locale zéro émission sur les distances du quotidien avec une large autonomie et une



Parallèlement, le Multivan à traction est disponible avec deux moteurs essence turbo délivrant respectivement 136 ch (1.5 TSI 136 DSG7) et 204 ch (2.0 TSI 204 DSG7).



Une motorisation turbo diesel (TDI) de 150 ch (110kW) suivra en 2022.



Les moteurs sont couplés à une boîte à double embrayage (DSG) automatique.



Le Multivan embarque plusieurs systèmes d'assistance.



Toujours présents de série le système d'alerte local (Car2X), le système de surveillance Front Assist avec dispositif de freinage d'urgence en ville, le système d'assistance au maintien de trajectoire Lane Assist, l'assistant d'évitement avec le Turn-off Assist, l'affichage dynamique des panneaux de signalisation et le régulateur de vitesse.



Parmi les nouveaux systèmes d'assistance figure le « Travel Assist IQ.Drive », qui facilite la



Les « projecteurs Matrix LED IQ.Light », avec commande interactive des feux, sont disponibles en option en remplacement des projecteurs à LED de série.



Le Multivan de septième génération est produit à Hanovre.



Le Multivan est commercialisé à partir de 47 400 euros (modèle standard).



La version longue propose encore davantage d'espace de chargement.



La version rallongée est dotée d'un espace de coffre encore plus important (jusqu'à 4 053 litres de capacité de chargement).



Offrant sept sièges, le Multivan est disponible en versions « Multivan », « Energetic », « Life » et « Style ».



Le premier niveau de finition « Multivan » dispose des



Projecteurs à LED avec feux de jour à LED

Pack 7 sièges individuels (mobiles et démontables)

Autoradio "Ready 2 Discover" avec écran tactile de 10 pouces

Digital Cockpit Pro

Volant multifonction avec palettes

Front Assist avec détection des piétons et des cyclistes

Assistant de maintien de voie Lane Assist

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Régulateur et limiteur de vitesse

Aide au démarrage en côte

Verrouillage centralisé avec Keyless Start sans Safelock



Les prix du Multivan Court:



Essence



1.5 TSI 136 DSG 7 Multivan: 47 400 €

1.5 TSI 136 DSG 7 Life: 52 840 €

2.0 TSI 204 DSG 7 Multivan: 51 400 €

2.0 TSI 204 DSG 7 Life: 56 840 €

2.0 TSI 204 DSG 7 Style: 70 200 €



Hybride essence rechargeable



1.4 eHybrid 218 DSG 6 Multivan: 55 080 €

1.4 eHybrid 218 DSG 6 Life: 60 520 €

1.4 eHybrid 218 DSG 6 Energetic: 63 720 €

1.4 eHybrid 218 DSG 6 Style: 73 880 €



Les prix du Multivan Long:



Essence



1.5 TSI 136 DSG 7 Multivan: 49 160 €

1.5 TSI 136 DSG 7 Life: 54 600 €

1.5 TSI 136 DSG 7 Style:

2.0 TSI 204 DSG 7 Multivan: 53 160 €

2.0 TSI 204 DSG 7 Life: 58 600 €

2.0 TSI 204 DSG 7 Style: 71 960 €



Hybride essence rechargeable



1.4 eHybrid 218 DSG 6 Multivan: 56 840 €

1.4 eHybrid 218 DSG 6 Life: 62 280 €

1.4 eHybrid 218 DSG 6 Energetic: 65 480 €

1.4 eHybrid 218 DSG 6 Style: 75 640 €



Les équipements de série du Multivan :



Multivan



- Pack

- Accoudoirs sur les sièges avant, des deux côtés, avec appui lombaire électrique

- Sans accoudoirs dans la 2e et 3e rangée de sièges

- Garnitures de siège bicolores en tissu, dessin «Bright Dots»

- Inserts décoratifs «Scale Light Grey»

- Revêtement de plancher du compartiment passagers en moquette renforcée

- Volant cuir multifonction avec palettes

- Porte coulissante à droite et à gauche

- Vitres coulissantes des deux côtés avec vitrage athermique et d'intimité

- Jantes en alliage léger «Dundrod» 6,5J x 17, en Argent

- Commutation des feux de jour avec allumage automatique des projecteurs

- Projecteurs à LED avec feux de jour à LED

- Bloc de feux arrière à LED

- Autoradio «Ready 2 Discover» avec écran tactile couleur de 25,4 cm (10 pouces)

- Digital Cockpit Pro

- App-Connect, y compris App-Connect Wireless pour Apple CarPlay et Android

- Commande vocale, et préparation pour application web Alexa

- Climatiseur à commande manuelle avec chauffage supp. pour le compartiment passagers

- Chauffage supplémentaire au fuel (sauf version hybride)

- 2 interfaces USB C à l'avant et 3 prises 12 V réparties dans le véhicule

- Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse prédictif

- Régulation des feux de route Light Assist

- Assistant de freinage d'urgence Front Assist avec système de détection des piétons et cyclistes

- Assistant de maintien de voie Lane Assist

- Détection de fatigue

- Système de détection de la signalisation

- Verrouillage centralisé avec Keyless Start, sans Safelock

- Outillage de bord et kit de crevaison

- Système de contrôle de l'état des pneus

- Câble de recharge pour station de recharge à courant alternatif (Mode 3) (uniquement sur moteur eHybrid)

- Câble de recharge Mode 2 UE Schuko coudé (8 A) (uniquement sur moteur eHybrid)



Life (en plus de Multivan)



- Chauffage de siège pour les deux sièges dans la 1ère rangée, réglable séparément

- Garnitures de siège bicolores, bandes centrales des sièges en microfibre «ArtVelours», bourrelets latéraux maintien siège style cuir

- Accoudoir(s) côté intérieur des sièges (amovible(s) et déplaçable(s)) dans la 2e rangée de siège

- 2 préparations pour accoudoirs côté intérieur dans la 3e rangée de sièges

- Inserts décoratifs «Dark Silver Brushed»

- Tapis de sol textile dans la cabine

- Table multifonction/console centrale avec 3 porte-gobelets, déplaçable dans tout le véhicule

- Porte coulissante à droite et à gauche avec aide à la fermeture

- Hayon avec aide à la fermeture et fonction de déverrouillage de l'intérieur

- Jantes en alliage léger «Dundrod» 6,5J x 17, en Noir, surface tournée brillante

- Commutation des feux de jour avec allumage automatique des projecteurs et fonction Coming Home/Leaving Home

- Eclairage tous temps (ou feux antibrouillard)

- Réglage dynamique de la hauteur des projecteurs

- Système de navigation «Discover Media» avec écran couleur tactile de 25,4 cm (10 pouces) y compris Streaming & Internet

- 2 interfaces USB C à l'avant, 4 prises USB C dans le compartiment passagers et 3 prises 12 V réparties dans le véhicule

- Climatiseur 3 zones Air Care Climatronic avec organe de commande supplémentaire. Dans compartiment passagers

- Caméra de recul

- Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière



Energetic (en plus de Life)



- Garnitures de siège bicolores en tissu, dessin «Ribella»

- Inserts décoratifs «Metal Grid»

- Hayon électrique (ouverture/fermeture) avec fonctions Easy Open et Easy Close

- Jantes en alliage léger «Toshima» 7,5 J x 18, en Anthracite

- Projecteurs Matrix LED IQ.Light avec feux de jour à LED

- Baguette rétroéclairée entre les projecteurs

- Système de navigation «Discover Media» avec écran couleur tactile de 25,4 cm (10 pouces) sans Streaming & Internet

- Interface pour téléphone mobile «Comfort» avec fonction de charge inductive

- Toit panoramique en verre (occultation de 90 %)

- Éclairage périmétrique dans la zone de la porte avec projection du logo de la silhouette Multivan

- Éclairage périmétrique sur le hayon et éclairage d'ambiance à 30 couleurs

- Système

- Assistant aux manœuvres de stationnement Park Assist et système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière

- Car2X

- Régulateur automatique de distance ACC «stop & go» avec limiteur de vitesse

- Verrouillage centralisé avec système de fermeture et de démarrage sans clé Keyless Advanced sans Safelock



Style (en plus d'Energetic)



- Siège AGR conducteur et passager réglable électriquement, avec appuie-tête à 4 voies et fonction mémoire et massage pour le conducteur

- Sièges avant avec ventilation de siège active

- Garnitures de siège bicolores, bandes centrales de siège cuir «Savona», bourrelets latéraux style cuir lisse

- Inserts décoratifs «Dark Woodgrain Optic»

- Pédalier avec caches en acier inoxydable

- Porte coulissante à droite et à gauche électrique

- Jantes en alliage léger «Toshima» 7,5J x 18, en Argent

- Baguettes chromées sur les côtés et à l'arrière

- Système de navigation «Discover Pro» ac écran tactile couleur de 25,4 cm (10 pouces) y compris Streaming & Internet

- Affichage tête haute

- Régulation adaptative des trains roulants DCC (Dynamic Chassis Control)

- Système d'alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up Horn et protection anti-soulèvement

