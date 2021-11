Restez connecté sur l’actualité automobile

16 Photos La Cupra Formentor VZ5 est un CUV hautes performances doté d'un cœur à cinq cylindres associé à la technologie Torque Splitter.



La Cupra Formentor VZ5 embarque un moteur essence 2.5 TSI cinq cylindres.



Le bloc essence 2.5 TSI cinq cylindres du Formentor VZ5 développe 390 ch et 480 Nm de couple.



La Cupra Formentor VZ5 combine un châssis avancé et réglable avec des modes de conduite associés à la commande DCC Slider, une direction progressive, un système de transmission rapide et une transmission intégrale.



Grâce au répartiteur de couple, la puissance du 2.5 litres TSI cinq cylindres est distribuée entre les roues avant et arrière. Cette technologie transfère également la puissance entre les roues droites et gauches, de sorte à accroître la stabilité de la Cupra Formentor lorsque le rythme devient de plus en plus soutenu.



La Cupra Formentor VZ5 intègre également un mode Drift spécifique à utiliser sur route fermée.



Extérieurement, la Cupra Formentor VZ5 utilise des détails en fibre de carbone.



Dans l'habitacle, les sièges baquets CUPBucket en cuir ont été ajustés de manière ergonomique par des experts et des pilotes de course.



MOTORISATION



Le moteur TSI turbo cinq cylindres allie l'injection directe et le turbo pour délivrer une puissance maximale de 390 ch entre 5 700 et 7 000 tr/min, tandis que le couple maximal de 480 Nm est disponible à partir de 2 250 tr/min.



Le cinq cylindres en ligne bénéficie d'un bloc en aluminium.



Il utilise une injection de carburant de 250 bars pour maximiser le mélange air-essence.



Associé au turbocompresseur et au système d'injection directe d'essence à 250 bars, le cinq cylindres offre des montées en régime fulgurantes jusqu'à 7 000 tr/min.



La séquence d'allumage particulière du moteur (1-2-4-5-3) et le nombre inhabituel de cylindres lui confèrent un rythme particulier et une sonorité caractéristique, soulignée par le système d'échappement à double branche.



La cavalerie est transférée au sol via une boîte DSG7 à double embrayage et sept rapports et une transmission intégrale 4Drive dotée de la technologie Torque Splitter.



La Cupra Formentor VZ5 peut atteindre les 100 km/h en seulement 4,2 secondes et affiche une vitesse de pointe de 250 km/h.



La Cupra Formentor VZ5 est équipée d'un indicateur de changement de rapport qui apparait en mode manuel. Les voyants verts s'activent au fur et à mesure que le régime moteur augmente. Lorsque le régime moteur se rapproche du maximum de 7 000 tours/min, les diodes clignotent alors en rouge.



Les profils de conduites de la Cupra Formentor VZ5 sont accessibles à l'aide du bouton de sélection de mode Cupra, directement intégré sur le volant. Les modes de conduite permettent de modifier le comportement du véhicule. Chaque mode de conduite (Confort, Sport, Cupra, Drift, Individual, Offroad), offre une configuration prédéfinie qui adapte, entre autres, la réponse de l'accélérateur, la boîte de vitesses, la direction, les suspensions, la technologie Torque Splitter et l'ESC.



CHASSIS



Rabaissée de 10 mm par rapport à la Cupra Formentor VZ de 310 ch, la Cupra Formentor VZ5 hautes performances conserve le multilink à l'arrière et les jambes de force MacPherson à l'avant.



La Cupra Formentor VZ5 profite d'une répartition des masses à 58% sur l'avant et à 42% sur l'arrière favorisée par l'implantation de la batterie dans le coffre.



Avec une caisse rabaissée de 10 mm, une géométrie de suspension retravaillée, une direction recalibrée et des voies élargies de 2 mm, la Cupra Formentor VZ5 est littéralement rivé au sol.



Paramétrable sur 15 niveaux, la suspension pilotée DCC fournit en permanence le meilleur réglage pour chaque roue en fonction des conditions de conduite et du mode sélectionné.



La Cupra Formentor VZ5 profite du système de transmission intégrale 4Drive.



Le CUV hautes performances Cupra bénéficie de la technologie Torque Splitter pour améliorer la tenue de route en virage à haute vitesse. Logé sur la roue arrière, le système est contrôlé de manière électrique et hydraulique avec deux embrayages indépendants. Il permet de contrôler le couple de manière indépendante au niveau de chacune des roues arrière. La puissance peut être envoyée vers la roue arrière droite ou gauche dans les virages, pour une plus grande dextérité lorsque le rythme devient plus soutenu. Jusqu'à 50% du couple total peut être transféré à la roue arrière extérieure, réduisant ainsi toute tendance au sous-virage.



Le mode Drift permet à la Cupra Formentor VZ5 d'exprimer son caractère joueur sur route fermée. En activant le mode, l'ESC est complètement déconnecté. Grâce à la technologie Torque Splitter, toute la puissance peut être dirigée vers l'une ou l'autre des roues arrière.



Le système de freinage de la Cupra Formentor VZ5 peut s'appuyer sur les étriers Akebono à six pistons et les disques ventilés et perforés de 375 mm x 36 mm à l'avant.



SECURITE



La Cupra Formentor VZ5 bénéficie notamment du régulateur de vitesse adaptatif prédictif ACC, du Travel Assist, du Side et Exit Assist et de l'Emergency Assist.



Le régulateur de vitesse adaptatif ACC prédictif peut positionner le véhicule en fonction du parcours et des données GPS fournies par le système de navigation. Il peut corriger la vitesse en fonction du tracé en amont de la route - virages, ronds-points, carrefours, limitations de vitesse et zones urbaines. Le système peut ajuster la vitesse lorsque les limites changent grâce à la caméra montée à l'avant du véhicule et à la reconnaissance des panneaux de signalisation.



La fonction Travel Assist utilise les informations de l'ACC et de Lane Assist pour maintenir automatiquement le véhicule au centre de la voie et adapter sa vitesse au flux de circulation.



La technologie Side and Exit Assist détecte le moindre danger en surveillant les angles morts. Elle émet un avertissement sonore lorsque vous êtes garé et que vous voulez quitter le véhicule alors que quelqu'un ou quelque chose approche.



L'Emergency Assist permet de s'assurer que le conducteur reste concentré sur la route et qu'il ne se laisse pas distraire en émettant des avertissements visuels et sonores. Si le conducteur ne réagit pas, le système peut déclencher des coups de frein. Le véhicule peut complètement s'arrêter et activer les feux de détresse en l'absence de la moindre réaction. Une fois garée, la Cupra Formentor VZ5 peut directement contacter les secours grâce au système eCall.



DESIGN



La Cupra Formentor VZ5 conserve les mêmes proportions dynamiques avec un accent visuel placé vers l'arrière de la voiture.



Le Formentor VZ5 se distingue des autres versions par des détails noirs mat et carbone. Certaines parties comme les rétroviseurs, les bas de caisse, les barres de toit et les arches de roue reçoivent une couleur noire mat.



La face avant se pare d'éléments aérodynamiques en fibre de carbone, permettant de mieux canaliser le flux d'air à destination du refroidissement en plus de stabiliser le véhicule à haute vitesse.



A l'arrière, le VZ5 se distingue par ses échappements disposés en double-étage et entourés par un diffuseur en fibre de carbone.



La version sportive se différencie par le logo Cupra métallique à l'avant, une calandre noire et un contour Sport Noire Mat qui surplombent le bouclier.



Deux prises d'air situées sous les phares dotés de la signature lumineuse Cupra, soulignent le visage plus agressif du véhicule.



Un séparateur avant latéral en fibre de carbone redirige le flux d'air dans le système de refroidissement intermédiaire, afin d'améliorer son efficacité.



La puissance du



La VZ5 se singularise avec un diffuseur arrière en fibre de carbone spécifique à la VZ5 et quatre sorties d'échappement diagonales en finition cuivré.



La Cupra Formentor VZ5 arbore le lettrage Cupra en Black Chrome.



La Cupra Formentor VZ5 est disponible en Noir Minuit, Gris Magnétique Mat et Bleu Pétrole Mat.



Dans l'habitacle, des accents d'aluminium brossé foncé et de cuivre confèrent un aspect moderne à l'habitacle.



Les sièges baquets CUPBucket, disponibles en bleu pétrole ou en cuir noir, montés relativement bas afin de maximiser l'



CONNECTIVITE



La Cupra Formentor VZ5 intègre des solutions d'info-divertissement et de connectivité avancées.



Le Digital Cockpit de 10,25 pouces témoigne de l'approche de la numérisation de l'habitacle. Le système permet aux conducteurs de visualiser toutes les informations. Qu'il s'agisse des données traditionnelles qui figurent sur les cadrans analogiques comme le compteur de vitesse et le compte-tours, ou les cartes en couleur et la navigation.



L'écran TFT de 1 280 x 480 pixels, entièrement personnalisable, propose un mode d'affichage Cupra View spécifique qui permet de consulter des informations telles que le régime moteur, le couple, la puissance, la pression turbo et l'accélération en G.



L'instrumentation numérique est associée à un système d'info-divertissement de 12 pouces. Celui-ci comprend un écran tactile de 1 560 x 700 pixels, la navigation connectée en 3D et le contrôle vocal et gestuel.



Le système intègre Wireless Full Link afin de profiter d'Apple CarPlay et d'Android



Les curseurs tactiles permettent de contrôler le système Climatronic et le volume.



Grâce à Cupra Connect, les services en ligne sont directement accessibles depuis le véhicule équipé de sa propre carte SIM. Le service permet d'accéder à des applications qui peuvent être téléchargées, aux web radios et à un écosystème de fonctionnalités.



La carte SIM embarquée apporte une sécurité accrue à bord grâce au service eCall. En cas d'accident, le véhicule peut contacter directement les services de secours, soit manuellement, soit automatiquement. Dans le pire des cas, le système peut transmettre des données importantes comme la position du véhicule, le type de moteur et le nombre de passagers, ce qui permet aux secours d'intervenir plus facilement.



La Cupra Formentor est équipée de la recharge par induction avec le protocole standard Qi dédié aux appareils mobiles (Connectivity Box). Elle dispose de quatre ports USB-C (deux à l'avant, deux à l'arrière) et d'une connexion Bluetooth.



TARIF



La Cupra Formentor VZ5 hautes performances est proposée à partir de 59 990 euros dans sa motorisation essence 5 cylindres 2.5 TSI 390 ch



EQUIPEMENTS



Au sommet de la gamme Formentor, le VZ5 reprend l'ensemble des équipements de la finition VZ, auxquels s'ajoutent les équipements suivants:



• Pack extérieur Noir Mat

• Inserts carbone extérieurs à l'avant et à l'arrière

• Quadruple-sortie d'échappement Copper disposée en double-étage

• Lettrage « Cupra » et logo « VZ5 » en Dark Chrome sur le hayon

• Jantes alliage 20 pouces Supreme Black Copper

• Volant Supersports Cupra avec boutons satellites

• Pack Drive Assist XL

• Système de freinage sport Akebono

• Peinture métallisée

• TopView Camera 360°

• Pack Hiver

• Tapis de sol siglés « VZ5 »

