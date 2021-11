Restez connecté sur l’actualité automobile

19 Photos Le SUV électrique Cupra Born repose sur la plateforme modulaire électrique à matrice MEB du Groupe Volkswagen qui a été adaptée spécifiquement au niveau de l'intégration du DCC (15 mm plus bas sur l'essieu avant et 10 mm plus bas sur l'essieu arrière par rapport à la hauteur standard de la plateforme MEB du Groupe Volkswagen).



Lerepose sur laqui a été adaptée spécifiquement au niveau de l'intégration du DCC (15 mm plus bas sur l'essieu avant et 10 mm plus bas sur l'essieu arrière par rapport à la hauteur standard de la plateforme MEB du Groupe Volkswagen).Premier véhicule électrique de la marque sportive espagnole, le SUV Born entend faire rimer électrification et performance.La voiture mesure, 1 809 mm de large et 1 537 mm de haut, avec un empattement de 2 767 mm.La Cupra Born est unecapable d'offrir des sensations plus sportives.Elle bénéficie de technologies de châssis éprouvées avec deset unLa suspension pilotée DCC (Dynamic Chassis Control) a été mise au point en parcourant 30 000 km avec des tests qui ont recouvert des milliers de scénarios différents.La suspension pilotée DCC fonctionne conjointement avec des suspensions sport .Le SUV électrique Cupra est disponible dans: 150 ch (110 kW) et 204 ch (150 kW) sur la finition V et jusqu'à 230 ch (170 kW) avec l'e-Boost sur la finition VZ.Lesdisponibles offrent 45 kWh, 58 kWh et 77 kWh de capacité nette.La Cupra Born peut aussi bien être branchée sur lesLe(110 kW), qui délivre la puissance aux roues arrière, est associé à une batterie lithium-ion hautes performances d'une capacité de 45 kWh. De quoi offrir une autonomie d'environ 349 km suivant le cycle officiel WLTP. La puissance de charge maximale est de 50 kW (110 kW DC en option). Le couple maximal atteint 310 Nm. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 8,9 secondes.Le(150 kW), qui délivre la puissance aux roues arrière, est associé à une batterie lithium-ion hautes performances d'une de 58 kWh. De quoi offrir une autonomie de 395 à 424 km suivant le cycle officiel WLTP. La puissance de charge maximale est de 120 kW (DC). Le couple maximal atteint 310 Nm. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 7,3 secondes.La(170 kW) avec e-Boost, équipée de la batterie de 58 kWh, délivre sa puissance instantanément avec un 0 à 50 km/h abattu en 2,6 secondes et un 0 à 100 km/h en 6,6 secondes. De quoi offrir une autonomie d'environ 417 km suivant le cycle officiel WLTP. La puissance de charge maximale est de 120 kW (DC).La Cupra Born affiche sonau travers sa suspension pilotée DCC associée à une suspension sport et à l'ESC Sport, une direction progressive, des freins puissants, ainsi que des pneus larges montés sur des jantes en alliage de 20 pouces.La version dotée d'une batterie de 77 kWh revendique unesuivant le cycle officiel WLTP et bénéficie de la recharge rapide en courant continu jusqu'à 170 kW, ce qui lui permet de récupérer 100 km d'autonomie en 7 minutes à partir d'une borne de recharge de 170 kW. Si le niveau de charge de la batterie tombe à 5 %, la batterie pour retrouver 80 % de sa capacité en 35 minutes.Le système de gestion thermique embarqué maintient la température de la batterie, et veille à ce qu'elle reste optimale. La batterie est équipée d'une plaque de base qui intègre des canaux dans lesquels circule l'eau et sont reliés au circuit de refroidissement.L'contrôle tout ce qui a trait à la recharge quelle que soit l'infrastructure disponible. L'application permet de trouver une borne et de payer directement la recharge via les milliers de stations publiques.La motorisation électrique prend la forme d'un, qui est capable d'atteindre une vitesse maximale de plus de 16 000 tours/min. Celui-ci est intégré au-dessus de l'essieu arrière, dans l'axe des roues. Le couple est transféré à l'aide d'une transmission à une vitesse, et d'un différentiel pour offrir des performances naturelles.La Cupra Born est équipée d'une(à cellules en sachets), qui est refroidie par eau. L'accumulateur est logé le plus bas possible et au centre de la voiture afin d'offrir un centre de gravité abaissé et réduire l'impact de son poids sur la dynamique de conduite.L'implantation de la batterie permet une(50 % à l'avant, 50 % à l'arrière).Laest fixée à la carrosserie de la Cupra Born, de sorte à augmenter la rigidité globale.La Cupra Born est équipée de: Range, Comfort, Performance, Individual et Cupra mode (uniquement disponible avec l'e-Boost). Chaque mode de conduite modifie la réponse du moteur, la direction et la suspension (jusqu'à 15 niveaux).Lelimite la consommation du véhicule de sorte à économiser la batterie.Leest destiné aux trajets sur autoroute avec une conduite plus détendue et plus confortable. Le réglage plus souple de la suspension constitue sa principale caractéristique.Le mode Performance favorise le comportement dynamique du véhicule pour une conduite plus sportive.Ledélivre des performances et un comportement dynamique optimaux pour offrir le plus de sensations possibles.Lepermet au conducteur de personnaliser la configuration en fonction de ses besoins, notamment avec un réglage spécifique de la suspension via le DCC (jusqu'à 15 niveaux).Le véhicule électrique hautes performances Cupra bénéficie d'un système de récupération de l'énergie au freinage : jusqu'à 0,3 g lorsque l'accélérateur est relâché, et que le moteur agit comme un générateur pour réinjecter de l'énergie dans la batterie (à condition de sélectionner le mode "B" plutôt que le mode "D"). L'usure des freins est ainsi considérablement réduite.La Cupra Born peut être équipée d'unepour optimiser l'autonomie par temps froid.Lessont nombreux: régulateur de vitesse adaptatif prédictif, Travel Assist, Side and Exit Assist, Traffic Sign Recognition, Emergency Assist et Pre-Crash Assist.Tous ces systèmes d' aide à la conduite sont affichés directement dans son champ de vision grâce à l'affichage tête haute à réalité augmentée.Les systèmes de sécurité embarqués utilisent les données fournies par un ensemble de capteurs intégrés, qu'il s'agisse du radar, des caméras ou d'ultrasons. Ils mettent également à profit les informations provenant de sources extérieures pour modéliser l' environnement du véhicule et ses éventuels dangers.LeAAC positionne la Cupra Born en fonction de l'itinéraire et des données GPS fournies par le système de navigation. Le système peut adapter la vitesse en amont en fonction du tracé de la route, en tenant compte des virages, des ronds-points, des carrefours, des limitations de vitesse et des agglomérations traversées. Le système peut ajuster la vitesse du véhicule lorsque les limites changent. Il utilise alors les données collectées par la caméra montée à l'avant de la voiture, et la reconnaissance des panneaux de signalisation.LaTravel Assist utilise les informations fournies par l'ACC et par le Lane Assist pour maintenir le véhicule au centre de la voie, tout en adaptant la vitesse au flux de la circulation, quelle que soit la vitesse de la voiture.Lapermet de surveiller les angles morts. Le système émet une alerte visuelle et sonore lorsque quelque chose apparaît en dehors du champ de vision du conducteur. L'Exit Warning émet une alerte sonore si quelqu'un ou quelque chose s'approche de la Cupra Born lorsqu'elle est garée et que le conducteur s'apprête à sortir du véhicule.veille à ce que le conducteur reste concentré sur la conduite, sans se laisser distraire par des alertes visuelles et sonores. S'il ne réagit pas, le système peut déclencher des coups de frein. Si le conducteur ne réagit toujours pas, le véhicule pourra alors s'arrêter complètement et activer les feux de détresse. Une fois garée, la Cupra Born peut directement contacter les services de secours grâce au système eCall.Lepeut automatiquement passer des feux de route aux feux de croisement en fonction de la circulation inverse à la tombée du jour.Le design extérieur du SUV électrique Cupra Born affiche unLe style de la Cupra Born est conçu pour marquer les esprits et susciter de l'émotion devant ce SUV sportif.La face avant offre un visage déterminé qui exprime la puissance avec un caractère marqué et des éléments spécifiques tels que les phares à LED, les nervures sur le capot, une grande prise d'air ou encore le cadre du logo.Dans l'habitacle, toutes les lignes du tableau de bord sont orientées vers le conducteur.Différents matériaux habillent l'intérieur de la Cupra Born électrique, afin de renforcer le sentiment de sportivité, de raffinement et de qualité.Les(de série) utilisent du fil Seaqual fabriqué à partir de plastiques marins recyclés.Les sièges baquets en suédine Dinamica (en option) sont également fabriqués à partir de matériaux recyclés.La Cupra Born électrique hautes performances Cupra intègre un. Elle est dotée d'un système d'infodivertissement de dernière génération, de l'accès aux services en ligne, d'un écosystème d'applications téléchargeables, de fonctions de sécurité et de service, sans oublier l'accès à distance.Tout est accessible de manière simple et intuitive à partir de l'écran flottant haute définition de 12 pouces de la Cupra Born ou via l'application "My Cupra" une fois que vous quittez le véhicule.L'application "My Cupra" permet de contrôler de nombreuses fonctionnalités de la Cupra Born, y compris la recharge.Grâce au système Wireless Full Link, le système d'infodivertissement de la Cupra Born estLa Cupra Born intègre un. Le système peut être utilisé pour chercher une adresse de destination ou de la musique, en utilisant les mots-clefs "Hola, Hola" pour activer la commande vocale.Lapermet de rester en lien avec le monde numérique.La Cupra Born dispose d'un système de recharge sans fil par induction, qui est compatible avec le protocole Qi.La Cupra Born bénéficie d'unavec réalité augmentée. Celui-ci projette les informations essentielles à la conduite directement sur le pare-brise en donnant l'impression d'être comme superposées sur le monde réel. Des informations telles que la vitesse, les informations de navigation ou encore les indicateurs d'aide à la conduite, sont directement affichées dans le champ de vision du conducteur.La Cupra Born se décline enLa Cupra Born est commercialisée au prix de(204 ch 58 kWh finition V).Conçue et développée à Martorell au siège de la marque espagnole, la Cupra Born est fabriquée dans l'usine de Zwickau en Allemagne.204 ch 58 kWh V: 40 250 €DESIGN EXTÉRIEURProjecteurs full LED avec cérémonie de bienvenueFeux arrière LED avec bandeau Infinite LightJantes 18 pouces CycloneJupes latérales et rétroviseurs contrastésCalandre noire en reliefÉclairage de bienvenue avec projection du logo Cupra au solPoignées de portes rétroéclairées (avant)Inserts CopperCONFORTKeyless, entrée et démarrage mains libresCaméra de reculConnectivity Box avec chargeur à inductionVolant CUPRA chauffant multifonctionSièges baquets en textile recyclé SeaqualPédalier en aluminiumRétroviseurs chauffants et rabattables électriquementDétecteur de pluie et de luminositéRadars de stationnement avant et arrièreÉclairage d'ambiance multicoloreClimatronic 2 zonesCâble de recharge Mode 3- 32A pour borne de recharge (type 2, courant triphasé, 22 kW)INSTRUMENTATION & INFO-DIVERTISSEMENTSystème de navigation connecté sur écran tactile 12 poucesDigital Cockpit 5,3 poucesFull Link sans filCupra Connect2 ports USB-C à l'avant et à l'arrièreSystème audio 5 HPContrôle vocalPERFORMANCESuspensions sportDirection progressiveESC sportAIDE À LA CONDUITE & SÉCURITÉACC - régulateur de vitesse adaptatifLight Assist : passage automatique des feux de route aux feux de croisementTraffic Sign Recognition : reconnaissance des panneaux de signalisationFront Assist avec détection des piétons et des cyclistesLane AssisteCall (appel d'urgence)Détecteur de fatigue7 Airbags (frontaux, latéraux, rideaux)EXTRASCUPRA BoxTapis de sol premium CupraKit de sécurité CupraAmortissement piloté (Disponible à partir de 2022): 850 €Pack Protect (Alarme, Pre-Crash Assist, Écrous antivol): 410 €Vitres arrière surteintées: 250 €Toit panoramique fixe: 1 000 €Pack Hiver (Sièges avant chauffants): 410 €Affichage tête haute « Head Up Display » avec réalité augmentée: 1 000 €Système audio Beats Audio avec 9 haut-parleurs (Disponible à partir de 2022): 480 €Pack Pilot L (Top View Camera à 360 degrés, Side Assist, Rear Traffic Alert, Emergency Assist): 460 €Pack Pilot L 2022 (le Park Assist, le Travel Assist ainsi que l'Exit Warning seront rajoutés au Pack Pilot L) : 590 €Pack Cargo (Double plancher de coffre, Câble de recharge Mode 2 8A, 1,8 kW pour prise domestique): 360 €Pompe à chaleur: 1 000 €Extension de garantie 1 an / 30 000 km: 155 €Extension de garantie 2 ans / 80 000 km: 415 €Extension de garantie 3 ans / 100 000 km: 610 € > La vidéo du SUV Cupra Born électrique sur la chaîne YouTube/LaTribuneAuto