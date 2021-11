Restez connecté sur l’actualité automobile

32 Photos Tout juste commercialisé en Europe, le SUV urbain MG ZS EV profite d'une mise à jour esthétique et technique.



Tout juste commercialisé en Europe, leprofite d'uneLe MG ZS EV restylé se caractérise par une, des performances améliorées, une, uneetLe MG ZS EV affiche unetypique des véhicules électriques qui attire l'attention.Les phares avant « Silverstone » se composent deA l'arrière, les feux « Phantom » donnent à la voiture une allure reconnaissable.Le MG ZS EV propose un choix de cinq teintes de carrosseries : Dover White, Pebble Black, Diamond Red, Como Blue et Cosmic Silver.La planche de bord avec deset l'permettent de contrôler la connectivité MG iSmart.Lepermet d'afficher une plus grande variété d'informations.L'habitacle du ZS EV s'enrichit d'un, d'un accoudoir central arrière, de vitres surteintées et d'aérateurs arrière qui ajoutent un filtre à particules PM 2.5.La version entièrement mise à jour du ZS EV propose deux variantes de batterie.La batterie « Standard » deoffre une(WLTP).Le modèle « Standard » dispose d'unLa batterie à « Autonomie étendue » deoffre une(WLTP).La version « Autonomie étendue » avec batterie de 70kWh est équipée d'un(chargeur Alternatif AC). Ce type de charge permet de réduire sensiblement le temps nécessaire sur les bornes de charge publiques.Le MG ZS EV restylé à batterie de 70 kWh offre ainsi une autonomie étendue et une plus grande facilité d'utilisation.Le port de charge, situé derrière le logo, a été repensé pour un accès plus aisé.La trappe sur ressort s'ouvre latéralement et propose une meilleure intégration.Toutes les versions du ZS EV sont. Dans ce cas, il fautLe MG ZS EV est équipé de la(Vehicle-to-Load) de série. Cette fonctionnalité permet d'utiliser la batterie du véhicule pour alimenter tout type d'objet électrique. Ce système V2L requiert un câble type 2 d'un côté qui se branche sur le port de charge, et une barre de prise 220V standard de l'autre côté. Le system V2L est capable de délivrer jusqu'à 2 500 W lorsqu'aucun accès électrique n'est disponible aux alentours. En branchant simplement le câble on peut alimenter une pompe à air, une bouilloire, une glacière, un vélo électrique, un ordinateur, un scooter, ou une voiture électrique à court de batterie.Dans la version « Standard », le moteur électrique développe une puissance de(130 kW) et 280 Nm de couple.Les roues avant de la version « Autonomie étendue » sont mues par un moteur électrique de(115 kW) et 280 Nm de couple maximal.Le MG ZS EV accélère deet réalise le. La vitesse maximale atteintLa molette rotative de commande de boite de vitesses tombe sous la main.Pour s'adapter à tous les types de conduite,(Eco, Normal, et Sport) permettent au conducteur de disposer de réglages à son goût.Chaque MG ZS EV est équipé du, qui offre une connexion via une application pour smartphone, avec laquelle diverses fonctions peuvent être contrôlées à distance.Le SUV urbain MG se distingue par son(ADAS), de série, regroupées sous le nom de MG Pilot.Le SUV électrique MG ZS EV a été crédité delors des crash-test s de l' Euro NCAP Le MG ZS EV peut faire voyage 5 passagers et leurs bagages.Les barres de toit permettent de chargerdans un coffre de toit.Le coffre, à l'arrière, atteint, et jusqu'à 1 166 litres en rabattant laLa voiture MG peut tracter uneLe ZS EV est proposé avec un choix de(Comfort et Luxury).Chaque finition est disponible avec la batterie Standard et la batterie Autonomie étendue.Le modèle ZS EV se distingue par unLadispose, entre autres, de l'air conditionné avec filtre à particules PM 2.5, de sièges chauffants, d'un volant cuir multifonctions, de phares à LED avant et arrière, de sièges réglables en hauteur, d'une banquette rabattable 60:40, de la clé main libres, de rétroviseurs électriques et chauffants et de jantes alliage 17 pouces.En matière de sécurité, la voiture peut compter sur onze assistances à la conduite regroupées sous le nom de MG Pilot. Parmi elles l'Adaptive Cruise Control, l'avertisseur de collision frontale avec freinage automatique d'urgence, l'assistant de maintien dans la voie et l'assistant de conduite en embouteillage.De plus, chaque ZS EV intègre le MG iSmart avec un écran tactile de 10,1 pouces, la navigation, Apple CarPlay et Android Auto , la connectivité Bluetooth, cinq ports USB et la radio DAB plus. Le MG iSMART permet de prolonger l'expérience MG sur le Smartphone grâce à une application par laquelle de nombreuses fonctionnalités peuvent être contrôlées à distance.Lareprend la dotation de la finition Comfort en y ajoutant un siège conducteur électrique, un toit ouvrant panoramique, une caméra de stationnement 360°, des sièges cuir, un système audio 6 HP avec son 3D, ainsi que la charge du smartphone par induction.Au rayon sécurité, la version Luxury dispose d'un détecteur d'angle mort et de l'alerte de traffic transversal.Le MG iSmart offre des fonctions complémentaires comme le trafic en temps réel avec prédiction de l'autonomie, la synchronisation de l'agenda et du trajet, le contrôle vocal, les prévisions météo, Amazon Music Prime et les mises à jour du système « Over the air ».Le SUV électrique du segment B MG a attiré l'attention au Royaume-Uni, en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas et en France.Le ZS EV a enregistré plus de 15 000 ventes au cours de sa première année de vente en Europe.Le MG ZS EV est commercialisé à partir deavec la batterie standard de 50,3 kWh (Comfort).Le ZS EV avec la batterie disposant d'une autonomie étendue de 70 kWh est disponible à partir de 34 990 euros (Comfort).Tous les modèles MG bénéficient d'unequi s'applique à l'ensemble du véhicule, incluent la motorisation électrique et la batterie.130 kW 2WD 50,3 kWh Autonomie standard Comfort : 30 990 €130 kW 2WD 50,3 kWh Autonomie standard Luxury : 32 990 €115 kW 2WD 70 kWh Autonomie étendue Comfort : 34 990 €115 kW 2WD 70 kWh Autonomie étendue Luxury : 36 990 €SécuritéAlarmeSystème d'appel d'urgence automatique (eCall)ESP, EBA, SSE, HDCFrein de stationnement électroniqueMaintien automatique à l'arrêt (Auto Hold)Airbags frontaux et latérauxRégulateur de vitesse adaptatif (ACC)Gestion intelligente des feux de route (IHC)Système d'aide au respect de la vitesse (SAS)Avertissement de collision frontale (FCW)Freinage automatique d'urgence (AEB)Assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA)Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)Aide au maintien dans la voie (LKA)Avertissement de changement de voie (LDW)Maintien d'urgence dans la voie (ELK)Capteurs de stationnement arrièreCaméra de reculExtérieur & StyleTeinte de carrosserie «Dover White»Jantes alliage 17 pouces avec enjoliveur aérodynamique (215/55 R17)Kit anti crevaisonEssuie-glace avant sans cadrePoignées de portes chroméesRails de toitRétroviseurs extérieurs électriques chauffantsFeuxFeux de jour à LEDPhares avant à LEDFeux arrière à LEDCapteur de luminositéEclairage de bienvenueIntérieur & ConfortClimatisation automatique avec bouches de ventilation arrièreSystème V2L (Vehicle to Load)Limiteur de vitesseVolant gainé de cuir avec commandes au volantAccès et démarrage sans cléRétroviseur intérieur photo chromatiqueSélection du mode de conduiteSystème de récupération d'énergie cinétique (KERS)Siège conducteur réglable dans 6 directionsSiège passager avant réglable dans 4 directionsSellerie en tissu noirSièges avant chauffantsSièges arrière avec accoudoir central et porte-gobeletsBanquette arrière rabattable 40:60Câble de recharge Type 2 Mode 3Infodivertissement & connectivité iSmartCompteur numérique 7 poucesEcran tactile 10,1 poucesRadio AM/FM/DAB plus4 haut-parleurs5 ports USB (avec 2 ports type C)Connectivité BluetoothSystème de navigationApple CarPlay/Android AutoEquipements Comfort plus:SécuritéCaméra à 360°Surveillance des angles morts (BSM)Avertissement de trafic à l'arrière du véhicule (RTA)Infodivertissement & connectivité iSmart6 haut-parleursEffet sonore 3DCharge sans fil du téléphoneCommande vocalePrévisions météorologiquesNavigation avec circulation en temps réel du trafic et prévision de l'autonomieSynchronisation du trajet et de l'agendaDiffusion de musique via Amazon (abonnement nécessaire)Mise à jour du logiciel à distance (OTA)Extérieur & StyleRétroviseurs extérieurs à rabattement automatiqueToit ouvrant panoramiqueIntérieur & ConfortCapteur de pluieSiège conducteur réglable électriquementPorte-cartes derrière les sièges avantSellerie similicuir noirAccoudoir central arrière