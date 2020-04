Restez connecté sur l’actualité automobile

5 Photos © Mercedes Le grand monospace haut de gamme électrique Mercedes-Benz EQV 300 finalise ses tests hivernaux.



Le lancement commercial du multi purpose vehicle (MPV) Mercedes électrique est prévu au second semestre 2020. Le grand monospace haut de gamme électriquefinalise ses tests hivernaux.Pendant plusieurs semaines, l'équipe de développement Mercedes-Benz a soumis le grand monospace premium électrique à des, au nord de la Suède, dans des, sur des routes glacées et sur la neige épaisse, l'EQV a démontré son aptitude à fonctionner dans des conditions extrêmes.Le Mercedes EQV a été soumis à de nombreux tests complexes sur la base d' essais Mercedes -Benz sise aux marges du cercle polaire arctique.Plus de 30 ingénieurs, électroniciens et mécaniciens de Mercedes-Benz ont participé à la manœuvre.Ils ont roulé sur des lacs gelés et ont mesuré les effets du froid extrême sur la maniabilité, l'ergonomie et le confort du véhicule.Le démarrage à froid,de la chaine de traction, des logiciels et des interfaces et la gestion thermique de l'ensemble du véhicule ont été testés dans des chambres froides.La batterie de tests comprend la capacité de charge de la batterie Lithium-ion de 100 kWh en températures négatives.L'EQV est équipé d'une fonction charge rapide en courant continu CCS lui permettant de se recharger de 10 à environ 80 pourcent en 45 minutes et tout doit fonctionner de manière fiable quelle que soit la température.L'EQV peut être chargé à domicile, à l'aide d'un boîtier mural Mercedes-Benz ou d'une prise classique.L'EQV combine électromobilité et températures extrêmes. Les conducteurs peuvent saisir à distance une heure de départ via l'application Mercedes me afin de préchauffer l'intérieur du véhicule à la température souhaitée et dégivrer les vitres.Si l'EQV est branché sur une borne de recharge, l'électricité nécessaire ne réduit pas l'autonomie. L'électricité est prélevée directement sur le réseau électrique et non sur la batterie du véhicule.Lors des essais routiers sur neige et sur glace, l'EQV, grâce à une batterie lithium-ion au positionnement bas et central dans le châssis, a fait preuve d'une excellente tenue de route en conditions hivernales.Les ingénieurs d'essai ont ainsi apporté la preuve que l'EQV est adapté à tous types de trajets dans des conditions arctiques.L'EQV (longueur de 5 140 mm et de 5370 mm) est disponible en deux empattements (empattement de 3200 mm et de 3430 mm) et avec un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes.Le groupe motopropulseur électrique de l'EQV est situé sur l'essieu avant.La batterie haute tension est intégrée au soubassement du véhicule. Grâce à de nombreuses configurations de sièges individuels et de banquettes, l'EQV accueille de six à huit personnes (conducteur compris) grâce à l'ajout de sièges individuels ou de banquettes.L'EQV cumule confort élevé et modularité optimisée grâce aux multiples configurations de sièges possibles.En configuration six places, l'intérieur offre une fonctionnalité élevée avec de nombreuses configurations d'assise possibles.La navigation optimisée EQ calcule automatiquement l'itinéraire le plus rapide avec le minimum d'arrêts et de temps de recharge.La puissance maximale de l'EQV 300 est de 150 kW (204 ch) et le couple maximal de 362 newtons mètres.L'EQV peut atteindre une vitesse maximale en standard de 140 km/h (160 km/h en option).La consommation moyenne de courant électrique atteint 26.4 à 26.3 kWh/100 km.L'autonomie en cycle combiné NEDC est de 417 à 418 km.Le lancement commercial du multi purpose vehicle (MPV) Mercedes électrique est prévu au second semestre 2020.