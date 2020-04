Restez connecté sur l’actualité automobile

4 Photos © Mercedes Présenté au Mercedes-Benz EQA combine deux moteurs électriques.



Le Mercedes EQA reprend le langage Mercedes formel basé sur la simplicité sensuelle.



Les plis et les lignes sont limités sur le modèle sportif à quatre portes.



Les proportions du Mercedes EQA sont équilibrées.



Le Mercedes EQA se singularise par le traitement sensuel des surfaces et les contrastes graphiques.



La dépasser les 200 kW grâce à la mise en œuvre de composants de batterie évolutifs.



Le SUV compact électrique de Stuttgart tire partie de l'implantation des deux moteurs électriques, positionnés l'un sur l'essieu avant, l'autre sur l'essieu arrière, pour disposer d'une transmission intégrale permanente.



La répartition du couple à prédominance avant ou arrière permet de modifier les caractéristiques de conduite du SUV de la marque à l'étoile.



Deux programmes de conduite sont disponibles pour régler les caractéristiques de conduite selon les préférences du conducteur.



Les programmes de conduite « Sport » et « Sport Plus » se caractérisent par une répartition différente du couple entre l'avant et l'arrière.



La batterie lithium-ion, fournie par Deutsche Accumotive (une filiale de Daimler), est composée de cellules de type Pouch. Grâce à leur conception modulaire, le système de batterie dispose d'une capacité totale maximale de plus de 60 kWh.



Le Mercedes EQA affiche une autonomie d'environ 400 kilomètres en fonction de la capacité électrique installée.



Le Mercedes EQA est rechargeable via un boîtier mural ou sur une borne publique de recharge rapide.



Sur une borne de recharge rapide, le Mercedes EQA peut recouvrer une autonomie de 100 km en moins de 10 minutes.



La production en série du Mercedes EQA électrique interviendra d'ici la fin de l'année 2020.



Le véhicule, qui n'a pas encore été dévoilé au public, finalise sa phase de tests.



Les prototypes du Mercedes EQA affrontent les conditions hivernales sur les routes enneigées de la Suède dans le grand nord Arctic Falls.



Les ingénieurs Mercedes valide notamment la gestion thermique de la batterie et la recharge par grand froid.



D'autres aspects des tests hivernaux concernent la conduite sur routes enneigées et gelées.



La présentation en première mondiale du Mercedes EQA aura lieu au cours du second semestre 2020.



En raison de l'annulation du salon de l'automobile de Paris en octobre 2020, il est probable que la première mondiale de l'EQA soit organisée à Pékin, dont le salon a été reprogrammé en octobre 2020.