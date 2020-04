Restez connecté sur l’actualité automobile

Les ingénieurs acousticiens sont impliqués dès les premières esquisses d'architecture dans un projet de véhicules.



Dès les premières esquisses d'architecture, de nombreux critères sont déterminants pour atteindre la meilleure image sonore possible tout en respectant des critères de faisabilité, d'implantation, de



Pour concevoir le système haute-fidélité Hi-Fi Focal, les designers, ingénieurs et acousticiens des marques Focal et Peugeot travaillent sur une intégration esthétique et acoustique sur-mesure adaptée aux caractéristiques de chaque véhicule et aux spécificités du système audio.



Le design intérieur de chaque modèle Peugeot accueillant une installation Focal a ainsi bénéficié d'un développement spécifique lié à l'option Hi-Fi. Ce travail partagé et soigné d'intégration des haut-parleurs dépasse le simple positionnement dans l'habitacle des véhicules. Il est le fruit de plusieurs années de créations, d'études croisées des pièces stratégiques garantissant la qualité acoustique finale.



Chaque zone du véhicule est étudiée : tableau de bord, vitrage, portières, etc. Tout se joue entre design et matériaux pour obtenir la meilleure rigidité, supprimer les vibrations et optimiser l'implantation du système Hi-Fi.



Pour chaque projet de véhicules, l'ensemble de l'habitacle fait l'objet d'un développement particulier.



Une option Hi-Fi Focal, c'est un système Hi-Fi mais aussi un ensemble d'améliorations acoustiques telles que les masses lourdes dans les portières, les choix de la densité des feuilles d'étanchéité, des vitrages feuilletés, des simulations et études des volumes de charge en planche de bord, l'orientation des tirs tweeters, les taux d'ouverture et les épaisseurs des grilles de protection



Les haut-parleurs sont là pour retranscrire l'



Le système Hi-Fi Focal des 2008, 5008,



Des heures de mise de point sont nécessaires et des milliers de kilomètres sont parcourus par des ingénieurs acousticiens. Ceci afin de tirer le meilleur du système Hi-Fi et garantir une écoute optimale.



La qualité des différentes étapes est primordiale pour ajuster électroniquement la scène sonore, créer un confort et une qualité d'écoute qui n'appartiennent qu'à la voiture étudiée.

Lessont impliquésdans un projet de véhicules.Dès les premières esquisses d'architecture, de nombreux critères sont déterminants pourtout en respectant des critères de faisabilité, d'implantation, de performances Pour concevoir le système haute-fidélité Hi-Fi Focal, les designers, ingénieurs et acousticiens destravaillent sur une intégration esthétique et acoustique sur-mesure adaptée aux caractéristiques de chaque véhicule et aux spécificités du système audio.Le design intérieur de chaque modèle Peugeot accueillant une installation Focal a ainsi bénéficié d'un développement spécifique lié à l'option Hi-Fi. Ce travail partagé et soigné d'dans l'habitacle des véhicules. Il est le fruit de plusieurs années de créations, d'études croisées des pièces stratégiques garantissant la qualité acoustique finale.du véhicule est étudiée :Tout se joue entrepour obtenir laet optimiser l'implantation du système Hi-Fi.Pour chaque projet de véhicules, l'ensemble de l'habitacle fait l'objet d'un développement particulier.Une option Hi-Fi Focal, c'est un système Hi-Fi mais aussi un ensemble d'telles que les masses lourdes dans les portières, les choix de la densité des feuilles d'étanchéité, des vitrages feuilletés, des simulations et études des volumes de charge en planche de bord, l'orientation des tirs tweeters, les taux d'ouverture et les épaisseurs des grilles de protectionLessont là pour retranscrire l' espace sonore et distiller tous les détails et l'ambiance des créations musicales écoutées.Le système Hi-Fi Focal des 2008, 3008 508 et 508 SW compte 10 haut-parleurs.Dessont nécessaires et despar des ingénieurs acousticiens. Ceci afin de tirer le meilleur du système Hi-Fi et garantir une écoute optimale.