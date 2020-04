Restez connecté sur l’actualité automobile

9 Photos © BMW Un développement de pré-production approfondi de la BMW Série 4 Coupé a été effectué sur les pistes et autres installations d'essai de la marque à l'hélice.



Un développement de pré-production approfondi de laa été effectué sur les pistes et autres installations d'essai de la marque à l'hélice.Après avoir été perfectionnés au centre d'd'Arjeplog, en Suède, au BMW de Miramas en France, sur la Nordschleife duet sur d'autres, les prototypes de Série 4 Coupé retournent à Munich.La touche finale des essais dynamiques est maintenant apportée sur leset lesaux alentours du centre BMW de recherche et d'innovation de Munich.La configuration du châssis donne un caractère sportif spécifique au modèle. Les ingénieurs BMW mettront la touche finale aux technologies du châssis sur des autoroutes et des routes de campagne.L'équipe de développement de la BMW Série 4 Coupé a adopté une approche spécifique pour intégrer les technologies du châssis et des suspensions.La configuration de l'essieu avant à double articulation et de l'essieu arrière à cinq bras signifie que l'augmentation des performances dynamiques ne se fait pas au détriment du confort sur les trajets quotidiens et les longs trajets.Les amortisseurs à butées hydrauliques, qui offrent un contrôle progressif et continu de l'amortissement en fonction de la course du ressort, ont été réglés pour une conduite plus sportive.Des éléments de renfort ont été ajoutés autour de l'essieu arrière pour augmenter la rigidité et améliorer la stabilité en ligne droite et en courbe.La dernière série de tests visent à vérifier que les technologies du châssis, le réglage de la direction, des freins et de la transmission intégrale, le retour d'information des amortisseurs et les interventions des systèmes de contrôle du châssis contribuent ensemble à des sensations de conduite précises au quotidien dans des conditions de conduite normales sur route.