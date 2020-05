Restez connecté sur l’actualité automobile

4 Photos © Hyundai Le prototype camouflé de Hyundai i20 N haute performance a réalisé des tests en conditions hivernales en Suède.



Les tests se sont déroulés au début de l'année sur un lac gelé d'Arjeplog en Suède.



Le froid qui y règne à longueur d'année fait de ce lac le lieu idéal pour tester les véhicules en conditions hivernales extrêmes.



Certains jours, la température peut chuter jusqu'à moins 30°C.



Le lac gelé d'Arjeplog est un terrain d'essai prisé des constructeurs



Hyundai teste ses véhicules dans des climats rigoureux pour veiller à ce qu'ils puissent faire face à des conditions météorologiques extrêmes.



De l'intense chaleur des mois d'été aux routes hivernales verglacées, les



Avec ce test, Hyundai a souhaité évaluer la fiabilité du véhicule sous un froid extrême et tester ses



Les vitesses élevées et les virages serrés soumettent les véhicules à de fortes contraintes mécaniques, ce qui témoignent de leurs aptitudes en conditions difficiles.



À l'instar des modèles

Ledea réalisé des tests en conditions hivernales en Suède.Les tests se sont déroulés au début de l'année sur un lac gelé d'Arjeplog en Suède.Le froid qui y règne à longueur d'année fait de ce lac le lieu idéal pour tester les véhicules en conditions hivernales extrêmes.Certains jours, la température peut chuterLe lac gelé d'Arjeplog est un terrain d'essai prisé des constructeurs automobiles Hyundai teste ses véhicules dans des climats rigoureux pour veiller à ce qu'ils puissentDe l'intense chaleur des mois d'été aux routes hivernales verglacées, les véhicules Hyundai doivent être capables d'évoluer en toute saison en Europe.Avec ce test, Hyundai a souhaité évaluer la fiabilité du véhicule sous un froid extrême et tester ses performances dans des conditions similaires à celles prévalant en sport automobile Leset lessoumettent les véhicules à de, ce qui témoignent de leurs aptitudes en conditions difficiles.À l'instar des modèles i30 N et i30 Fastback N, la i20 N sera calibrée pour la piste et homologuée pour la route.