Restez connecté sur l’actualité automobile

Les ingénieurs d'mettent la touche finale aude nouvelle génération.La nouvelle génération de l' Opel Mokka repose sur la(Common Modular Platform) duutilisée sur le Peugeot 2008 et sur la DS 3 Crossback L'permet soit l'utilisation d'un, soit uneGrâce à l', leetLe Mokka gagne jusqu'à 120 kg par rapport au Mokka X d'ancienne génération avec pratiquement les mêmes cotes d'empattement et les mêmes dimensions de pneus.Sur le Mokka-e électrique, les batteries sont installées en position basse dans le plancher du véhicule, ce qui abaisse le centre de gravité et fait gagner 30% de rigidité torsionnelle.Début 2020, les experts Opel en matière de châssis, de groupe motopropulseur, d'électronique et d'éclairage ont mis à profit l'hiver arctique pour ledu Mokka sur les lacs gelés et les routes de campagne de la Laponie suédoise.Dans les vastes étendues sauvages de l'Arctique, il fait encore un froid glacial en mars. Des conditions idéales pour harmoniser les fonctionnements de l'ABS, de l'ESP, des aides à la conduite et du reste du châssis de l'Opel Mokka.Les voitures de développement se cachent derrière un, avec des décors en 3D qui brouillent les contours du véhicule.Le châssis du Mokka doit répondre précisément aux injonctions données au volant avec un bon retour d'information, se montrer confortable tout en faisant preuve d'une certaine fermeté.Une Opel ne doit pas présenter de mouvements de carrosserie incontrôlés lorsque le véhicule aborde une grosse bosse à vitesse moyenne par exemple.La philosophie Opel implique de pouvoir rouler en toute sécurité et de manière détendue sur autoroute.Une Opel doit rester facilement contrôlable dans toutes les situations et être en même temps agréable à conduire.Ces caractéristiques de conduite doivent être présentes partout, quelles que soient les conditions météorologiques, que la voiture roule sur les routes verglacées proches du cercle polaire ou évolue en plein été sur la Méditerranée. Rien ne doit changer en termes de précision de conduite et de comportement.Lessont améliorés en permanence par les ingénieurs d'Opel.Lesdoivent être travaillées pour obtenir une sensation idéale de la pédale à l'accélération ou au freinage, pour disposer de l'assistance adéquate de la direction et pour l'interaction entre tous les systèmes d'assistance.De retour au centre d'essai de Rodgau-Dudenhofen en Allemagne, les ingénieurs finalisent actuellement les prototypes afin d'obtenirSoumis aux pires secousses, le Mokka doit rester confortable et silencieux sous la torture des pistes d'essai.Les pistes du centre d'essai de Rodgau-Dudenhofen sont des répliques des revêtements routiers les plus redoutables d'Europe.Les ingénieurs d'Opel sont passés maitres dans l'art de l'accord entre ressorts et amortisseurs, et l'équilibre entre la réactivité et la précision.Le Mokka se caractérise par un silence de roulement que les matériaux de qualité utilisés à l'intérieur augmentent encore. Les grincements et les cliquetis sont tabous.La direction et la suspension démontrent leur « feeling » Opel sur le circuit de Dudenhofen.Le train avant reçoit deux biellettes au niveau des tourelles des jambes de force McPherson : elles apportent une rigidité supplémentaire à l'avant, participant au côté incisif et précis du comportement.Le Mokka aborde les virages avec franchise et se montre prévisible aux limites d'adhérence.Les systèmes d'assistance fonctionnent parfaitement.L'épreuve ultime est. Ce test exige une, quelle que soit la vitesse.Au quotidien, cette caractéristique permet au Mokka d'être capable d'à des vitesses plus faibles.A l'issue de l'ovale à grande vitesse, les ingénieurs Opel valident le comportement sur autoroute du Mokka.Les ingénieurs Opel vont continuer à tester, tester encore et encore tester le Mokka jusqu'à l'été.Une fois que le Mokka aura obtenu le feu vert définitif pour la production, les voitures commenceront à sortir des chaînes de montage.