Restez connecté sur l’actualité automobile

4 Photos © Mercedes AMG Le développement de l'hypercar Mercedes-AMG Project One entre dans une nouvelle phase.



Les différents systèmes de la sportive véhicule biplace ont été mis à l'épreuve sur les bancs d'essais moteurs et dans le simulateur interne AMG.



Plusieurs prototypes dotés du groupe motopropulseur hybride entièrement électrifié final sont soumis à des tests dynamiques.



Des modèles de pré-production réalisent des tours rapides sur le terrain d'essai de l'entreprise à Immendingen.



Le groupe motopropulseur hybride ultra-efficient, issu de la Formule 1, développe une puissance maximale de plus de 735 kW (1 000 ch).



La propulsion hybride rechargeable hautes performances de la Mercedes-AMG Project One est constituée d’une unité hautement intégrée et connectée, composée d’un moteur thermique turbo hybride et d’un total de quatre moteurs électriques : l’un intégré au turbocompresseur, un autre implanté directement au niveau du moteur thermique et relié au vilebrequin, et les deux derniers entraînant les roues avant.



Le moteur essence V6 hybride de 1.6 litre à injection directe et suralimentation par turbocompresseur simple à assistance électrique provient directement de la voiture de course de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas.



Les quatre arbres à cames en tête sont entraînés par des pignons droits. Les ressorts de soupape mécaniques sont remplacés par des ressorts pneumatiques afin d’atteindre une vitesse de rotation supérieure. Le moteur implanté en position centrale devant l’essieu arrière atteint une vitesse de rotation maximale de 11 000 tr/min. Pour augmenter la longévité et permettre l’utilisation du carburant sans plomb 98 au lieu du carburant spécifique à la compétition automobile, cette valeur est volontairement maintenue au-dessous de la limite de régime en vigueur en F1.



Les moteurs électriques de l’essieu avant réalisent des rotations de rotors pouvant atteindre 50 000 tr/min; la technique actuelle autorise une vitesse de rotation de 20 000 tr/min.



Le moteur offrant le régime maximal est boosté par un turbocompresseur high-tech. La turbine des gaz d’échappement et celle du compresseur ont été séparées et logées en position optimale par rapport à l’échappement et à l’admission du moteur V6. Elles sont reliées par un arbre abritant un moteur électrique de 90 kW environ qui, selon les conditions de service, entraîne électriquement la turbine du compresseur à un régime pouvant atteindre 100 000 tr/min.



Le « trou du turbo », c’est à dire la réponse décalée aux ordres transmis à l’accélérateur due à la lenteur du grand compresseur, est totalement éradiqué. Le turbocompresseur électrique utilise une partie de l’énergie excédentaire générée par le flux des gaz d’échappement pour faire office d’alternateur et produire de l’énergie électrique stocké dans la batterie lithium-ion haute tension via un système de récupération, ou transmet à un autre moteur électrique pour lui apporter un supplément de force motrice.



Deux autres moteurs électriques sont intégrés à l’essieu avant. Tous deux d’une puissance de 120 kW, ils sont reliés aux roues avant par deux réducteurs.



L’entraînement 100% électrique de l’essieu avant permet d’accélérer et de freiner individuellement les roues, ce qui autorise une répartition personnalisée du couple.



Chaque moteur électrique bénéficie de son propre système de pilotage par électronique de puissance.



Le véhicule hybride hautes performances Mercedes-AMG devrait atteindre une vitesse de pointe supérieure à 350 km/h.



Le Project One accélère de 0 à 200 km/h en moins de 6 secondes.



Les travaux de développement se concentrent également sur l'aérodynamique active de l'hypercar Mercedes-AMG Project One.



L'interaction complexe entre les différents composants actifs tels que les auvents, les sorties d'air dans les ailes avant ou le grand aileron arrière, développée en soufflerie, est mise en œuvre afin de délivrer une dynamique latérale exceptionnelle de la sportive extrême Mercedes-AMG.



L'hypercar Mercedes-AMG Project One, dotée d'une unité de propulsion de Formule 1, vise une homologation routière.



Des prototypes du Projet One sont attendus sur la boucle nord du Nürburgring. Le développement de l'entre dans une nouvelle phase.Les différents systèmes de la sportive véhicule biplace ont été mis à l'épreuve sur leset dans leAMG.Plusieurs prototypes dotés du groupe motopropulseur hybride entièrement électrifié final sont soumis à desDes modèles de pré-production réalisent des tours rapides sur le terrain d'essai de l'entreprise à Immendingen.Le groupe motopropulseur hybride ultra-efficient, issu de la Formule 1, développe une puissance maximale de(1 000 ch).La propulsion hybride rechargeable hautes performances de la Mercedes-AMG Project One est constituée d’une unité hautement intégrée et connectée, composée d’unet d’un total de: l’un intégré au turbocompresseur, un autre implanté directement au niveau du moteur thermique et relié au vilebrequin, et les deux derniers entraînant les roues avant.Le moteur essence V6 hybride de 1.6 litre à injection directe et suralimentation par turbocompresseur simple à assistance électrique provient directement de la voiture de course de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas.Les quatre arbres à cames en tête sont entraînés par des pignons droits. Les ressorts de soupape mécaniques sont remplacés par des ressorts pneumatiques afin d’atteindre une vitesse de rotation supérieure. Le moteur implanté en position centrale devant l’essieu arrière atteint une vitesse de rotation maximale de 11 000 tr/min. Pour augmenter la longévité et permettre l’utilisation du carburant sans plomb 98 au lieu du carburant spécifique à la compétition automobile, cette valeur est volontairement maintenue au-dessous de la limite de régime en vigueur en F1.Les moteurs électriques de l’essieu avant réalisent des rotations de rotors pouvant atteindre; la technique actuelle autorise une vitesse de rotation de 20 000 tr/min.Le moteur offrant le régime maximal est boosté par un turbocompresseur high-tech. La turbine des gaz d’échappement et celle du compresseur ont été séparées et logées en position optimale par rapport à l’échappement et à l’admission du moteur V6. Elles sont reliées par un arbre abritant un moteur électrique de 90 kW environ qui, selon les conditions de service, entraîne électriquement la turbine du compresseur à un régime pouvant atteindreLe « trou du turbo », c’est à dire la réponse décalée aux ordres transmis à l’accélérateur due à la lenteur du grand compresseur, est totalement éradiqué. Le turbocompresseur électrique utilise une partie de l’énergie excédentaire générée par le flux des gaz d’échappement pour faire office d’alternateur et produire de l’énergie électrique stocké dans la batterie lithium-ion haute tension via un système de récupération, ou transmet à un autre moteur électrique pour lui apporter un supplément de force motrice.Deux autres moteurs électriques sont intégrés à l’essieu avant. Tous deux d’une puissance de, ils sont reliés aux roues avant par deux réducteurs.L’entraînement 100% électrique de l’essieu avant permet d’accélérer et de freiner individuellement les roues, ce qui autorise une répartition personnalisée du couple.Chaque moteur électrique bénéficie de son propre système de pilotage par électronique de puissance.Le véhicule hybride hautes performances Mercedes-AMG devrait atteindre une vitesse de pointeLe Project One accélère deLes travaux de développement se concentrent également sur l'aérodynamique active de l'hypercar Mercedes-AMG Project One.L'interaction complexe entre les différents composants actifs tels que les auvents, les sorties d'air dans les ailes avant ou le grand aileron arrière, développée en soufflerie, est mise en œuvre afin de délivrer une dynamique latérale exceptionnelle de la sportive extrême Mercedes-AMG.L'hypercar Mercedes-AMG Project One, dotée d'une unité de propulsion de Formule 1, vise une homologation routière.Des prototypes du Projet One sont attendus sur la boucle nord du Nürburgring.