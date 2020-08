Restez connecté sur l’actualité automobile

4 Photos © Mercedes Le roadster Mercedes SL est en phase de pré-production.



Développé par Mercedes-AMG, le roadster biplace allemand revendique des performances de voiture de sport.



Le développement global du véhicule de sport Mercedes a connu de longues étapes de développement numérique et d'essais sur bancs et simulateur.



Le roadster SL rentre en phase de tests dynamiques de grande envergure avec des véhicules de pré-production.



Après des testes dynamiques au centre de test et de technologie Mercedes à Immendingen, le roadster SL est désormais en test sur la voie publique.

