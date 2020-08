Restez connecté sur l’actualité automobile

La gamme BMW M3 sera complétée par une version Touring.



Un prototype de la



Par rapport à la BMW M3 Berline, la BMW M3 Touring hautes une augmentation de l'espace disponible et la fonctionnalité d'un modèle Touring.



La BMW M3 Touring hautes performances à moteur 6 cylindres M TwinPower turbo adopte l'ADN M avec des essieux larges, des prises d'air avant larges et quatre sorties d'échappement à l'arrière.



La BMW M3 Touring n'en est encore qu'au début de son processus de développement en série d'environ deux ans.



Le prototype de voiture de sport hautes performances BMW M3 Touring a reçu le feu vert pour des essais sur la voie publique.



Comme pour tous les autres modèles BMW M, les essais et les réglages intensifs de la BMW M3 Touring auront lieu sur la Nordschleife du Nürburgring.

