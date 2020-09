Restez connecté sur l’actualité automobile

4 Photos © Hyundai Le Hyundai Tucson vient de subir ses ultimes tests et contrles qualit. Dans le cadre de ces essais approfondis, les conducteurs ont pu tester le Tucson sur les terrains les plus exigeants sans faire le moindre compromis.



Aprs une priode de dveloppement intensif dans les centres de test de Hyundai ainsi que sur les pistes dessais et les routes du monde entier, le SUV Tucson a t optimis en Rpublique Tchque et en Autriche.



Le Tucson a t dvelopp et test en Europe par le biais dessais dynamiques et dessais de rsistance acclrs sur la boucle Nord (Nordschleife) du Nrburgring.



Le SUV Hyundai a ensuite t test sur les routes publiques dEurope dans des conditions diverses et varies : essais basse temprature en Sude, essais temprature leve dans le sud de lEspagne et essais de remorquage dans les Alpes.



Tout au long du processus de test sur une piste dessais ddie en Rpublique tchque, le Tucson a d dmontrer ses qualits en conditions extrmes et a t soumis rude preuve dans toutes sortes de scnarios.



La transmission intgrale, la rpartition du couple, la contrlabilit de lembrayage et la disponibilit du couple bas rgimes du SUV Hyundai ont t tests et contrls dans diverses conditions.



Les ingnieurs de Hyundai ont emmen le Tucson sur des routes accidentes afin de vrifier la rigidit de sa structure de caisse. Pour ce faire, ils ont ouvert les portes, le hayon et le toit panoramique, le Tucson ayant deux roues au sol et les deux autres diagonalement opposes dcolles du sol. Les portes ont pu tre refermes sans problme durant cette preuve, confirmant ainsi la rigidit de la structure de caisse du vhicule.



Au niveau des surfaces soumises aux bruits et vibrations, les ingnieurs ont identifi la prsence de bruits anormaux dans certaines conditions de conduite et les ont attnus. Sachant que chaque surface intrieure mettait une frquence sonore diffrente, il a t possible de procder des tests approfondis.



Les ingnieurs ont conduit le vhicule dans leau afin de contrler que des lments tels que les protections de soubassement et les pare-boue restaient bien en place aprs tre passs dans leau, mme vitesse leve. Les ingnieurs Hyundai ont vrifi que le Tucson pouvait franchir des gus d'une profondeur de 20 30 centimtres.



Le frein de stationnement, le systme de maintien du vhicule en cte (Autohold) et le contrle de vitesse en descente ont dmontr leur capacit de rsistance dans des pentes avec une dclivit comprise entre 30 et 45 %.



Les essayeurs ont galement soumis lembrayage rude preuve en lanant le vhicule dans une pente abrupte afin de sassurer que le Tucson tait prt relever tous les dfis du quotidien.



Aprs avoir fait la preuve de sa durabilit en Rpublique tchque, le Tucson a dmontr ses capacits de remorquage dans les Alpes autrichiennes. Les ingnieurs de Hyundai ont attel une remorque au Tucson, et lont test sur la route escarpe du mont Grossglockner, afin de contrler son comportement lors de la traction d'une remorque en monte, en descente et en virage.



Lultime srie dessais en cours va permettre aux ingnieurs de Hyundai d'intgrer leurs tout derniers rglages dans la version de production dfinitive.

Levient de subir ses. Dans le cadre de ces essais approfondis, les conducteurs ont pu tester le Tucson sur les terrains les plus exigeants sans faire le moindre compromis.Aprs une priode dedans les centres de test de Hyundai ainsi que sur les, le SUV Tucson a t optimis en Rpublique Tchque et en Autriche.Le Tucson a t dvelopp et test en Europe par le biaisLe SUV Hyundai a ensuite t test sur les routes publiques dEurope dans des conditions diverses et varies :etTout au long du processus de test sur une piste dessais ddie en Rpublique tchque, le Tucson a d dmontrer ses qualits enet a t soumis rude preuve dans toutes sortes de scnarios.La transmission intgrale, la rpartition du couple, la contrlabilit de lembrayage et la disponibilit du couple bas rgimes du SUV Hyundai ont t tests et contrls dans diverses conditions.Les ingnieurs de Hyundai ont emmen le Tucson sur des routes accidentes afin de vrifier la. Pour ce faire, ils ont ouvert les portes, le hayon et le toit panoramique, le Tucson ayant deux roues au sol et les deux autres diagonalement opposes dcolles du sol. Les portes ont pu tre refermes sans problme durant cette preuve, confirmant ainsi la rigidit de la structure de caisse du vhicule.Au niveau des surfaces soumises aux bruits et vibrations, les ingnieurs ont identifi la prsence de bruits anormaux dans certaines conditions de conduite et les ont attnus. Sachant que chaque surface intrieure mettait une frquence sonore diffrente, il a t possible de procder des tests approfondis.Les ingnieurs ontafin de contrler que des lments tels que les protections de soubassement et les pare-boue restaient bien en place aprs tre passs dans leau, mme vitesse leve. Les ingnieurs Hyundai ont vrifi que le Tucson pouvait franchir des gus d'une profondeur de 20 30 centimtres.Le frein de stationnement, le systme de maintien du vhicule en cte (Autohold) et le contrle de vitesse en descente ont dmontr leur capacit de rsistanceLes essayeurs ont galementen lanant le vhicule dans une pente abrupte afin de sassurer que le Tucson tait prt relever tous les dfis du quotidien.Aprs avoir fait la preuve de sa durabilit en Rpublique tchque, le Tucson a dmontr sesdans les Alpes autrichiennes. Les ingnieurs de Hyundai ont attel une remorque au Tucson, et lont test sur la route escarpe du mont Grossglockner, afin de contrler son comportement lors de la traction d'une remorque en monte, en descente et en virage.Lultime srie dessais en cours va permettre aux ingnieurs de Hyundai d'intgrer leurs tout derniers rglages dans la version de production dfinitive.