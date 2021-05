Restez connecté sur l’actualité automobile

Les équipes d'ingénierie de Nissan en Europe et au Japon optimisent en ce moment les crossover électrique Ariya.



Le programme d'adapté aux routes du monde entier, et notamment d'Europe.



Les prototypes du Nissan Ariya sont testés de manière approfondie par l'équipe d'ingénierie Recherche et Développement de Nissan sur la piste d'essais de Nissan à Hokkaido, au Japon. Ces tests permettent de s'assurer de chaque aspect de son comportement routier : accélérations, précision du guidage et de la tenue de route, et niveau de silence propre à la motorisation électrique.



Le processus de développement utilise une approche globale pour répondre aux besoins des conducteurs du monde entier: le revêtement de la piste d'essais de Hokkaido est conçu pour simuler les routes que l'on trouve dans d'autres régions de la planète, y compris l'Europe.



Les environnements de conduite typiquement européens comprennent notamment davantage de virages serrés, d'autoroutes à vitesses moyennes plus élevées, et de routes de montagne viroleuses.



Les metteurs au point de Nissan au Japon et les experts du centre technique européen de Nissan travaillent ensemble pour effectuer les adaptations qui permettront au Nissan Ariya de correspondre aux exigences de conduite des automobilistes européens.

