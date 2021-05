Restez connecté sur l’actualité automobile

6 Photos © Audi Grincements, rossignols et bourdonnements : comment les bruits parasites d'une



Grincements, rossignols et bourdonnements : comment lesd'une automobile sont localisés?Repérer, analyser et corriger les bruits perturbateurs dans les voitures est la mission des professionnels de l'acoustique.Pour ce faire, les professionnels de l'acoustique envoient les véhicules sur deset y mêlent des. La réussite de leur travail dépend de la finesse des distinctions au quotidien pour nommer les bruits qui se produisent.Un bruit étrange perturbe la sensation dans l'habitacle. Il n'est pas fort, mais il est clairement audible. Et il provient de l'arrière de la voiture . C'est un scénario typique pour les spécialistes de l'acoustique d' Audi , qui se nomment "Rustle and Rattle team".Lales conduit souvent à. Un bruit peut commencer à la porte avant du véhicule, être transporté à l'arrière via des composants de la voiture et n'être audible qu'au niveau du pilier C. En plus de ces parcours alambiqués, les spécialistes de l'acoustique doivent détecter les assemblages de matériaux critiques, les problèmes d'obstruction et les effets de l'aérodynamique afin de localiser les perturbations acoustiques.Les sons que l'on doit appeler grincement ou cliquetis dans le jargon technique sont établis depuis des années chez Audi.L'expertise des spécialistes de l'acoustique de l'équipe « Rustle and Rattle » intervient sur le développement complet des véhicules : des premières pièces de carrosserie jusqu'au contrôle qualité. Si nécessaire, ils font appel à des spécialistes d'autres domaines, comme la production ou le développement du moteur et de la transmission.Les observations des spécialistes de l'acoustique peuvent avoir des effets très divers : parfois, elles conduisent à une modification de la qualité des composants, d'autres fois, leurs spécialistes découvrent des erreurs de production. Parfois, ils découvrent des nuisances sonores causées par la construction elle-même.C'est pourquoi l'équipe est incluse dans le développement du véhicule dès le début. Cette organisation permet de garantir que de moins en moins de bruits perturbateurs apparaissent dans l'habitacle, malgré la complexité croissante de la construction des véhicules.Les spécialistes de l'acoustiqueen conduisant sur des pistes vibrantes spéciales, avec différents revêtements routiers irréguliers, et dans le trafic routier. Ils utilisent également des outils qui font vibrer les véhicules afin d'identifier les sources possibles de bruits perturbateurs sans avoir à se concentrer sur la conduite en même temps.Pour ce faire, les spécialistes de l'acoustiquedans la conception des véhicules, qui peuvent simuler la conduite sur des pavés. Ils testent également des véhicules sur des équipements d'hydropulsion. Cela déclenche une bande de fréquences sélectionnable qui transmet des impulsions à travers les roues et le châssis jusqu'à la voiture. Comme l'intensité peut être modifiée, les spécialistes de l'acoustique peuvent littéralement faire vibrer et produire du son sur presque tout les véhicules lors d'un test d'endurance.Un équipement appelé "shaker" est utilisé pour. Cela permet à l'équipe d'éviter les effets d'amortissement causés par les pneus, les amortisseurs et le châssis.Lespermettent de soumettre le véhicule à des stimulations dans des conditions de laboratoire qui ont été préalablement enregistrées sur la piste d'essai, sans conditions perturbatrices comme le vent, le moteur ou les bruits de roulement et avec la possibilité d'une reproductibilité illimitée.Les spécialistes de l'acoustique utilisent un vocabulaire argotique, qu'ils différencies par des compléments: un bruit est-il dur ou doux ? À quoi peut-on comparer le son ? Vient-il de l'intérieur ou de l'extérieur ? L'entendons-nous de manière constante ou intermittente ?La diversité du vocabulaire partagé pour décrire un son et ses différentes caractéristiques est impressionnante :- Fondamental- Ronronnement- Scintillement- Hurlement- Hochet- Grincement- Sifflement- Bruissement- Cliquetis- Frapper- Bourdonnement- Gratter- Tourbillon- Vibration- Gazouillis- Grésillement- RossignolsSource: Audi