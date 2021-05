Restez connecté sur l’actualité automobile

Le premier véhicule électrique de la marque Subaru est annoncé vers le milieu de l'année 2022.



Développé conjointement par Subaru et Toyota, le plateforme globale e-Subaru dédiée aux véhicules entièrement électriques à batterie.



La plateforme "e-Subaru Global " permet de produire différents types de véhicules électriques à batterie en combinant de multiples modules et composants tels que l'avant, le centre et l'arrière d'un véhicule.



Tandis que Subaru et Toyota ont réuni leurs compétences pour créer une nouvelle plateforme entièrement, Subaru a cherché à obtenir une sécurité passive et une stabilité du véhicule supérieures.



Outre le travail réalisé sur la plateforme, le SUV "Solterra" a également été développé conjointement par Subaru et Toyota, via un large éventail de collaborations comprenant la planification du produit, le design et l'évaluation des



Dans le cadre de ce développement, les deux constructeurs japonais combinent leurs forces respectives, telles que la technologie de transmission intégrale accumulée depuis longtemps par Subaru et la technologie d'électrification des



Le nom "Solterra" est une combinaison des mots latins "Sol" et "Terra", désignant le "Soleil" et la "Terre".



Le "Solterra" rejoindra la gamme de SUV Subaru, Ascent, Outback,



Le SUV électrique Solterra sera commercialisé dans le milieu de l'année 2022 sur les marchés du Japon, des Etats-Unis, du Canada, d'Europe et de Chine.



