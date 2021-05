Restez connecté sur l’actualité automobile

6 Photos © BMW La BMW Série 2 Coupé de nouvelle génération entame la dernière ligne droite avant sa production qui débutera à la fin de l'été 2021.



Au terme de son processus de développement, la nouvelle génération de la BMW achève sa mise au point et ses essais sur le plan dynamique.



La phase finale du processus de développement de la BMW Série 2



La voiture de sport



La BMW Série 2 Coupé se singularise par la propulsion, un moteur 6 cylindres en ligne puissant, une répartition équilibrée de la charge sur les essieux proche de 50:50, un châssis rigide en torsion et une technologie conçue pour un comportement agile et dynamique.



La BMW Série 2 Coupé est conçue pour un plaisir de conduire sportif sans compromis, dans la tradition de la BMW 2002.



Au cours du développement de la BMW Série 2 Coupé, les essais et les mises au point sur la Nordschleife du Nürburgring constituent le test ultime pour les suspensions, le châssis, l'amortissement, la direction et le système de freinage.



Les essais sur les routes de campagne autour de Munich et sur le site d'essai de BMW à Maisach vérifient que les qualités dynamiques de la BMW Série 2 Coupé peuvent être expérimentées dans la circulation quotidienne et dans différentes conditions



En testant de manière approfondie tous les systèmes d'entraînement et de châssis, les ingénieurs de développement et d'



La BMW Série 2 Coupé est réglée pour optimiser le comportement et la dynamique lors de l'accumulation de forces d'accélération latérales. La transmission de la puissance aux roues arrière est adaptée aux virages sportifs et exigeants, y compris aux manœuvres de dérive facilement contrôlables.



Quelle que soit la motorisation, toutes les variantes de la BMW Série 2 Coupé bénéficient d'une structure de châssis résistante à la torsion. La rigidité statique à la torsion a été augmentée par rapport au modèle précédent. L'utilisation de jambes de force dynamiques à l'arrière du véhicule contribue à l'agilité élevée de la nouvelle BMW Série 2 Coupé.



La conception du véhicule offre une largeur de voie accrue au niveau des essieux avant et arrière afin de réduire efficacement le roulis et les fluctuations de la charge en virage.



Toutes les variantes de la BMW Série 2 Coupé sont équipées d'un amortissement progressif, dont le réglage permet d'optimiser sensiblement l'équilibre entre sportivité et confort de conduite. Ils réagissent de manière ciblée aux légères irrégularités de la route et compensent les vibrations pour optimiser le confort. Lors du passage de grosses irrégularités, les mouvements du corps sont contrôlés par des forces d'amortissement plus élevées.



La suspension SelectDrive M est proposée en option. Ses amortisseurs à commande électronique offrent la possibilité d'activer la configuration appropriée pour une conduite à la fois sportive et confortable.



La BMW Série 2 Coupé se caractérise par un comportement routier parfaitement maîtrisable, même dans des situations de conduite très dynamiques. En complément d'un système de freinage puissant, la direction précise caractérise également le comportement du véhicule. Outre la répartition équilibrée de la charge sur les essieux, la conception spécifique de la direction et la rigidité de connexion élevée des supports de l'essieu avant y contribuent.



Disponible en option, la direction DirectDrive associe une plus grande précision dans les virages à une réduction de l'effort de direction lors des manœuvres.



Au sommet de la gamme, la version BMW M240i xDrive Coupé tire sa puissance d'un moteur à essence 6 cylindres en ligne puissant doté de la technologie BMW TwinPower Turbo. Associé à une boîte automatique Sport à 8 rapports, le moteur, réactif et vigoureux, développe une puissance maximale de 374 ch.



Le modèle BMW M transmet sa puissance à la route grâce au système de transmission intégrale BMW xDrive.



La conception du système, orientée vers les roues arrière, garantit le plaisir de conduire caractéristique de BMW, associé à une répartition de la puissance qui s'adapte aux conditions routières et météorologiques défavorables.



Les essais dynamiques, réalisés sur le Nürburgring, sont adaptés pour affiner l'interaction du système de transmission intégrale avec le différentiel sport M situé sur l'essieu arrière. Avec un effet de verrouillage entièrement variable généré par un moteur électrique, le différentiel aide la BMW Série 2 Coupé à optimiser les

