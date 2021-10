Restez connecté sur l’actualité automobile

4 Photos Le Porsche 718 Cayman GT4 RS démontre l'étendue de son potentiel dynamique, tant sur les routes sinueuses de montagne que sur circuit, lors de la phase finale de ses essais.



Ledémontre l'étendue de son, tant sur les routes sinueuses de montagne que sur circuit, lors de laLe premier modèle 718 à porter l'appellation « RS » est attendu pour sa première mondiale au mois de novembre.Jörg Bergmeister, ambassadeur de la marque et pilote de développement Porsche, a parcouru lesau volant d'un modèle de série légèrement camouflé.L'ancien tracé de 20,6 km, qui servait auparavant de mètre étalon pour mesurer les performances des sportives de la marque, a été parcouru par le 718 Cayman GT4 RS en 7:04,511 minutes. C'est 23,6 secondes de moins que le 718 Cayman GT4.Pour assurer la sécurité du pilote, la sportive à moteur central de Stuttgart était équipée pour l' occasion d'un siège de course.La voiture était chaussée de pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup 2 R, qui seront proposés en option sur le modèle de série.Le poids de la voiture et la conformité aux caractéristiques techniques des modèles de série ont été certifiés par huissier.affirme Jörg Bergmeister., ajoute le pilote de classe mondiale, qui compte à son actif plus de 500 heures de roulage dans le cadre des essais et des réglages du 718 Cayman GT4 RS., déclare Andreas Preuninger, responsable de la gamme GT.