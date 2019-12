Restez connecté sur l’actualité automobile

Fiat Chrysler Automobiles et Peugeot S.A. (Groupe PSA) ont signé un accord de rapprochement engageant, en vue de la fusion à 50/50 de leurs activités.



La nouvelle entité affichera des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules, un chiffre d'affaires consolidé de près de 170 milliards d'euros, un résultat opérationnel courant de plus de 11 milliards d'euros, et une marge opérationnelle de 6,6 %, sur la base des résultats agrégés de 2018.



La nouvelle entité formera le quatrième constructeur automobile mondial en volumes et le troisième en chiffre d'affaires.



La nouvelle entité aura une implantation mondiale équilibrée, avec un large portefeuille de marques couvrant l'ensemble des segments du luxe, du premium et des véhicules particuliers cœur de gamme, en passant par les



La nouvelle entité bénéficiera de la force de FCA en Amérique du Nord et en Amérique Latine ainsi que de la position du Groupe PSA en Europe.



L'équilibre géographique de la nouvelle entité sera nettement renforcée : 46 % de son chiffre d'affaires sera réalisé en Europe, et 43 % en Amérique du Nord, sur la base des chiffres agrégés de 2018.



Les gains d'efficience liés à des volumes plus élevés et au rapprochement des forces et compétences clés des deux groupes permettront à la nouvelle entité de proposer à ses clients les meilleurs produits, technologies et services, et de répondre avec une agilité accrue aux transitions en cours dans le secteur automobile.



Les gains d'efficience résultants de l'optimisation des investissements dans les plateformes, des familles de moteurs, des technologies ainsi que des économies d'échelle permettront à la nouvelle entité d'améliorer sa performance achats. Plus des deux tiers des volumes seront concentrés sur deux plateformes, avec environ 3 millions de véhicules par an pour chacune des plateformes small et compact/midsize.



Les économies liées aux technologies, aux produits et plateformes devraient représenter environ 40 % des 3,7 milliards d'euros de synergies en année pleine, tandis que les achats (résultant essentiellement d'un effet d'échelle et d'un alignement sur le meilleur



Les estimations de synergies ne reposent sur aucune fermeture d'usine liée à la transaction.



Les synergies devraient générer un cash-flow net positif dès la première année et être réalisées à 80 % à la fin de la quatrième année.



Le



Les synergies envisagées permettront à la nouvelle entité d'investir dans les technologies et les services, tout en répondant au défi des réglementations sur les



L'innovation et le développement se concentreront dans les domaines de l'électrification, de la mobilité durable, de la



La réalisation de la fusion devrait intervenir sous 12 à 15 mois.



Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, a déclaré : " Notre fusion est une formidable opportunité de prendre une position plus forte dans l'industrie automobile, alors que nous cherchons à maitriser la transition vers une mobilité propre, sûre et durable et à offrir à nos clients des produits, technologies et services au meilleur niveau. J'ai pleinement confiance dans l'immense talent et l'esprit collaboratif des équipes qui vont réussir à délivrer la meilleure performance avec vigueur et enthousiasme. "



Mike Manley, CEO de FCA, ajoute : " C'est l'union de deux entreprises avec des marques emblématiques et des salariés très engagés. Les deux entreprises ont traversé des temps difficiles et sont devenues de grands groupes agiles et intelligents. Nos collaborateurs partagent un point commun : ils voient les défis comme des opportunités à saisir et trouvent les solutions pour s'améliorer sans cesse. "

