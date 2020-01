Restez connecté sur l’actualité automobile

992 825 immatriculations dans le monde en 2019.



Les ventes mondiales de Citroën baissent de 5,1% en 2019 après une baisse de 0,9% en 2018, 7,5% en 2017, de 1,7% en 2016 et de 2,1% en 2015.



Les reculs successifs de la marque aux chevrons font tomber Citroën sous le seuil du million de véhicules vendus dans le monde.



Les ventes Citroën se décomposent en 716 422 véhicules particuliers et 276 403 véhicules utilitaires.



Lancée en novembre 2016, la C3 enregistre 241 092 ventes en 2019.



Lancé en octobre 2017, le C3 Aircross réalise plus de 114 117 ventes en 2019.



Le SUV C5 Aircross totalise 122 123 ventes en 2019.



Symbole des valeurs de différenciation et de bien-être au cœur du positionnement de Citroën, le C4 Cactus réalise 76



Le C4 SpaceTourer voit ses volumes de ventes diminuer à 48 892 unités en 2019.



Modèles Citroën

Ventes 2018

Ventes 2019

C-Zéro

1 539

1 328 E-Mehari

385

62

C1

52 754

52 661 C3

252 117

241 092 C3 monospace

7 970

3 081

C3 Aircross

122 163

114 117 C-Elysée

67 251

39 953 C3-XR

15 975

5 383

C4 Cactus

78 908

76 208 C4

44 479

5 725

C4 SpaceTourer

76 433

48 892 C4 Aircross

1 431

2 643

C5

5 082

725 C5 Aircross

29 779

122 123 C6

3 925

2 429 Nemo

798

5

Berlingo

159 792

154 149 Jumpy

44 508

45 207 Jumper

62 794

63 830 SpaceTourer

18 146

13 212 Total

1 046 229

992 825

