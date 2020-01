Restez connecté sur l’actualité automobile

Pour sa première année pleine de commercialisation, l'Alpine A110 a enregistré 4 835 immatriculations.



Le marché Français a représenté 66% des immatriculations (3 172 véhicules).



Outre la France, les principaux marchés de l'Alpine A110 sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et la Suisse.



Fabriquée dans son berceau historique de Dieppe, l'A110 est également vendue en conduite à droite en Grande-Bretagne et au Japon.



La distribution dédiée à Alpine avoisine les 60 points de vente en Europe.



Conçue et fabriquée en France, l'Alpine A110 a été conçue dans les bureaux d'étude du Groupe

