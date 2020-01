Restez connecté sur l’actualité automobile

Les ventes de véhicules particuliers de la marque Renault Samsung sont de nouveau en baisse en 2019 à 79 081 véhicules (pour 84 954 unités vendues en 2018, 99 846 véhicules particuliers en 2017 et 111 097



Renault Samsung Motors enregistre une baisse des ventes de 6,9% en l'absence de nouveau modèle.



La Corée du Sud représente pour le groupe Renault un volume de 86 859 véhicules avec une part de marché de 5,0%.



Les véhicules Renault Samsung les plus vendus en 2019:



QM6: 47 640

SM6: 16 263

QM3: 4 702

SM7: 3 801

