Restez connecté sur l’actualité automobile

Les ventes mondiales de véhicules particuliers de la marque Lada sont en hausse de 3,9% en 2019 à 400 256 véhicules (pour 385 069 véhicules particuliers en 2018, 324 694 en 2017 et 274 968 en 2016).



Avec les 12 633 véhicules utilitaires vendus en 2019, les ventes totales (véhicules particuliers et utilitaires légers) de la marque russe Lada atteignent 412 889 unités (pour 398 282 en 2018, 335 564 en 2017 et 284 980 en 2016).



Lada a vendu 362 356 véhicules en Russie et progresse de 0,6% grâce au renouvellement de sa gamme. La marque russe est leader sur son marché domestique.



Lada enregistre une part de marché de 20,7% (en hausse de 0,7 point) en Russie dans un marché russe en hausse.



La marque Lada profite du succès en Russie de la Lada Vesta et de la Lada Granta qui confirment leur position de véhicules les plus vendus en Russie.



Les véhicules Lada les plus vendus en 2019:



Granta: 148 613

Vesta: 127 888

Largus: 48 255

: 42 070

Xray: 32 442

