Restez connecté sur l’actualité automobile

"C'est un moment critique pour les États-Unis mais également pour le monde entier. C'est un moment d'action et de coopération. En rassemblant de multiples industries, nous pouvons faire une réelle différence pour les personnes dans le besoin et pour ceux qui sont en première ligne de cette crise", a déclaré Bill Ford, président exécutif de Ford Motor Company. "Chez Ford, nous nous devons d'intervenir et de contribuer en cette période si particulière, comme nous l'avons toujours fait tout au long des 117 ans d'histoire de notre entreprise". s'associe àetpour la production deet deaux États-Unis pour lutter contre la pandémie duFord met à disposition son expertise en matière de fabrication et d'ingénierie afin ddont le personnel de santé et les patients luttant contre le coronavirus (Covid-19) ont un besoin urgent.Ford prévoit d'assembler plus de 100 000 masques par semaine et de s'appuyer sur son savoir-faire en matière d'impression 3D pour produire des composants destinés à être utilisés dans les équipements de protection individuelle., a déclaré, président exécutif de Ford Motor Company.