Restez connecté sur l’actualité automobile

En réponse à la crise du Coronavirus, Volkswagen produit des supports de masques de protection par impression 3D.



Une feuille de plastique conventionnelle sera insérée par des tierces parties dans les supports produits actuellement par Volkswagen.



L'intégralité du visage sera recouverte d'une protection transparente.



Afin de garantir des normes d'hygiène élevées, les employés de Volkswagen produisant les supports portent des gants et des masques de protection. « Notre équipe travaille à pleine vitesse afin de fabriquer ces pièces urgentes et nécessaires aussi rapidement que possible », a déclaré Gerd Walker, en charge de la Production du Groupe Volkswagen.



La production est en cours dans les grands centres d'impression 3D de Wolfsburg et d'Ingolstadt et dans d'autres usines



Le Groupe Volkswagen utilise actuellement plus de 50 imprimantes 3D dans ses usines qui offrent continuellement des imprimantes supplémentaires pour ce projet.



Cette action fait partie d'une initiative conjointe avec Airbus et le réseau d'impression 3D « Mobility Goes Addictive » qui comprend environ 250 entreprises.



Les produits développés par Airbus seront acheminés de Hambourg à Madrid et utilisés en Espagne.



Cette initiative interindustrielle a été lancée en réponse aux demandes des autorités espagnoles, qui distribueront les masques de protection dans le pays.

