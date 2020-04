Restez connecté sur l’actualité automobile

9 Photos © Lamborghini Lamborghini transforme son usine de production de supercars de Sant'Agata Bolognese afin de produire des masques chirurgicaux et des écrans de protection en plexiglas.



La production du matériel médical est assuré par des employés Lamborghini en charge de l'intérieur des véhicules et du département personnalisation.



La production journalière atteint 1 000 masque et 200 écrans de protection en plexiglas.



Les écrans de protection en plexiglas a recours à l'impression 3D.



Le matériel médical produit est validé par le Département Médical et Chirurgie de l'Université de Bologne avant livraison.



Les masques seront donnés l'hôpital Sant'Orsola-Malpighi Hospital de Bologne afin de lutter contre la pandémie du Covid-19.



Stefano Domenicali, Président de Lamborghini, explique: " Pendant cette urgence, nous ressentons le besoin d'apporter une contribution concrète. L'hôpital S. Orsola-Malpighi est une institution avec laquelle nous entretenons une relation de collaboration depuis des années, à la fois par le biais de conseils professionnels dans la promotion de programmes pour protéger la santé de nos travailleurs et dans des projets de recherche. Nous gagnerons cette bataille ensemble en travaillant en union, en soutenant ceux qui sont au premier plan de la lutte contre cette pandémie chaque jour. ".

transforme son usine de production de supercars de Sant'Agata Bolognese afin deLa production du matériel médical est assuré par des employés Lamborghini en charge de l'intérieur des véhicules et du département personnalisation.La production journalière atteint 1 000 masque et 200 écrans de protection en plexiglas.Les écrans de protection en plexiglas a recours à l'Le matériel médical produit est validé par le Département Médical et Chirurgie de l'Université de Bologne avant livraison.Les masques seront donnés l'hôpital Sant'Orsola-Malpighi Hospital de Bologne afin de lutter contre la pandémie du Covid-19., Président de Lamborghini, explique: