Restez connecté sur l’actualité automobile

Après une phase d'initialisation, Michelin va produire à terme, chaque semaine, dans ses ateliers ou en coordination avec des partenaires ou des sous-traitants, près de 400 000 masques chirurgicaux de catégorie 1.



10 usines en Europe du manufacturier auvergnat démarrent la production de masques chirurgicaux au mois d'avril 2020 : parmi eux, La Combaude à Clermont-Ferrand (France), Olsztyn (Pologne) et Zalău (Roumanie).



Il s'agit pour Michelin de participer activement à la lutte contre la pandémie du Covid-19 à l'échelle mondiale en fournissant des masques aux personnels de santé dans les pays où Michelin est implanté, et en se donnant les moyens de préserver la santé et la sécurité de ses salariés en les équipant de masques.

