Restez connecté sur l’actualité automobile

Présent industriellement depuis trois ans en Chine, Renault met un terme à son aventure Chinoise sur le marché du véhicule particulier thermique.



Dans le même temps, la marque au losange tire un trait sur sa stratégie de croissance internationale qui avait pour levier principal le marché Chinois du véhicule particulier thermique.



L'usine Renault-Dongfeng de Wuhan en Chine a démarré la production du Renault Kadjar début 2016.



Dans sa version chinoise, le SUV compact Renault du segment C présente des spécificités qui le distinguent du



Le Renault Kadjar a été commercialisé en Chine à partir du mois de mars 2016 dans un réseau de 125 concessionnaires Renault qui couvrait toutes les Provinces chinoises.



Le rapport JD Power Initial Quality de 2015 plaçait Renault au second rang des marques généralistes en Chine.



Courant 2016, le SUV du segment D



Le site industriel de Wuhan, propriété de la joint-venture Dongfeng Renault Automotive Company (DRAC), avait une capacité de production initiale de 150 000 véhicules par an, pouvant être doublée à 300 000 véhicules.



En 2016, l'usine Renault-Dongfeng de Wuhan permettait à Renault de mener une stratégie d'offensive commerciale sur le segment à plus forte croissance du premier marché



Le site industriel de Wuhan, qui assemblait jusqu'alors les SUV Kadjar et Koleos, comprend une usine de production de véhicules (emboutissage, tôlerie, montage, peinture, inspection et retouches), une usine mécanique (fonderie, usinage et assemblage) et un centre de recherche et développement.



Renault recentre ses activités en Chine sur le véhicule utilitaire léger avec Renault le véhicule électrique avec eGT New Energy Automotive (eGT) et Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle (JMEV).



Le marché des véhicules utilitaires légers en Chine a atteint 3,3 millions de véhicules en 2019.



Le marché chinois du véhicule électrique s'est élevé à 860 000 véhicules en 2019.



Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC) cesse toutes ses activités liées à la marque Renault.



Renault transfère sa participation dans Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC) à Dongfeng Motor Corporation dont



La marque Renault prenait une nouvelle dimension en s'implantant industriellement Chine en 2016.



En quittant la Chine en 2020 sur un échec stratégique, commercial et financier proportionnel au potentiel du marché automobile Chinois, la marque Renault prend une autre dimension nettement moins flatteuse.



Le retrait de Renault du marché Chinois du véhicule particulier thermique s'effectue dans le cadre du concept de "leader-follower" de l'Alliance Renault-Nissan.



« Nous ouvrons un nouveau chapitre en Chine. Nous allons nous concentrer sur les véhicules électriques et les véhicules utilitaires légers, les deux principaux moteurs de la mobilité propre de demain, et tirer efficacement parti de notre relation avec Nissan » a déclaré François Provost, directeur des opérations de la région Chine du Groupe Renault.



