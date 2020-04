Restez connecté sur l’actualité automobile

Toyota Motor Manufacturing France (TMMF - Toyota Valenciennes) prépare le redémarrage progressif de ses activités.



Dans le cadre de la pandémie Covid-19, Toyota Motor Manufacturing France (TMMF - Toyota Valenciennes) a confirmé en Comité Social et Economique extraordinaire (CSE) le redémarrage progressif de ses activités le 21 avril.



L'objectif de cette reprise sera de former les salariés à un nouvel protocole de mesures sanitaires strictes.



Après la revue détaillée effectuée par la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sur les mesures sanitaires mises en place pour une reprise progressive d'activité, TMMF a présenté le détail de son organisation de redémarrage.



L'organisation de redémarrage dans le cadre du Covid-19 a été approuvée à une large majorité par les élus du Comité Social et Economique extraordinaire (CSE).



Le redémarrage de la production le 21 avril se fera avec une seule équipe de jour pendant deux semaines avec des horaires aménagés.



L'objectif des premiers jours sera pour les salariés Toyota de prendre connaissance des mesures sanitaires mises en place, de se former au respect strict de ces mesures et de s'habituer à ce nouvel environnement de production.



Des améliorations pourront être apportées pendant cette période de reprise qui doit permettre de prendre confiance sur l'efficacité du protocole sanitaire mis en place par le constructeur japonais.



L'équipe de redémarrage sera constituée d'un mix des trois équipes



85% des salariés contactés le 15 avril avaient confirmé leur disponibilité pour une reprise le 21 avril.



Toyota Motor Manufacturing France, site de production de la



Le site produit des Yaris pour le marché européen. Il est le seul site de production Toyota en France.

