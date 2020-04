Restez connecté sur l’actualité automobile

Volvo relance la production dans son usine de Torslanda en Suède le 20 avril, après une courte période d'indisponibilité liée à la pandémie de coronavirus.



L'entreprise suédoise, qui a pris la décision de rouvrir suite au dialogue engagé avec les syndicats concernés, accueillera également des employés administratifs dans ses bureaux.



Ces dernières semaines, l'usine de production



Le dialogue constant et étroit avec tous les partenaires et fournisseurs vise à assurer la poursuite de la production dans un contexte de perturbations continues, mais en baisse, de la chaîne d'approvisionnement.



Les volumes de production dans l'usine de Torslanda seront ajustés pour répondre à la demande du marché.



« Nous avons une responsabilité envers nos employés et nos fournisseurs : redémarrer nos opérations maintenant que la situation le permet, explique HÅkan Samuelsson, CEO de l'entreprise. La meilleure façon d'aider la société est de trouver des solutions pour redémarrer l'entreprise en toute sécurité, c'est-à-dire en préservant la santé et l'emploi de nos collaborateurs. »



Toutes les installations ont été nettoyées en profondeur, les procédures d'assainissement et de nettoyage ont été intensifiées et des contrôles volontaires de la température et à l'aide d'oxymètres de pouls seront proposés aux entrées principales. Les oxymètres de pouls testent la quantité d'oxygène dans le sang.



Les responsables de l'entreprise suédoise ont passé en revue chaque poste de travail de l'usine de Torslanda du point de vue de la santé et de la sécurité.



Lorsque la distanciation sociale n'est pas possible, d'autres mesures de protection ont été mises en place.



Dans les immeubles de bureaux suédois, l'agencement de l'ensemble des salles de réunion, espaces de bureaux et restaurants a été revu selon les besoins pour permettre la distanciation sociale.



Il a notamment fallu veiller à ce que les bureaux soient placés de manière appropriée et limiter le nombre de personnes autorisées dans les salles de réunion et les restaurants.



Quant aux autres sites mondiaux du réseau de fabrication de Volvo, l'usine de Gand, en Belgique, rouvrira également ses portes ce lundi 20 avril, mais avec un rythme de production réduit.



L'entreprise prévoit pour l'instant de rouvrir son usine de Caroline du Sud, aux États-Unis, le lundi 11 mai.



L'usine de moteurs de Skövde et le site de fabrication de composants de carrosserie d'Olofström, tous deux situés en Suède, continueront à planifier leur production sur une base hebdomadaire et à s'adapter aux besoins des autres usines.



Les employés administratifs des autres marchés mondiaux de Volvo respecteront les directives locales.



Les responsables de la santé et de la sécurité chez Volvo espèrent que les enseignements tirés des locaux suédois pourront également être mis en œuvre ailleurs.



Volvo continuera à utiliser le programme d'assistance mis en place par le gouvernement suédois en début d'année, qui implique une réduction continue du temps de travail pour la plupart des employés. Grâce à ce soutien gouvernemental apprécié, Volvo est en mesure de protéger ses activités fondamentalement saines jusqu'à la stabilisation des marchés.

