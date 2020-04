Restez connecté sur l’actualité automobile

9 Photos © Peugeot Pour Peugeot, un concept-car n'est pas un exercice de style gratuit.



Un concept-car s'inscrit dans une réelle stratégie de marque. C'est une



C'est l'équivalent de la haute couture versus le prêt-à-porter dans l'univers de la mode.



Peugeot développe toujours ses fonctionnels et roulants afin de proposer une expérience complète même en dynamique.



Depuis plusieurs années, les concept-cars Peugeot ont des dimensions réalistes (architecture et taille de roues) et sont dotés d'éléments imaginables en série.



Les concept-cars nourrissent l'ADN de Peugeot.



Le premier vrai exercice de style assimilé à un concept-car chez Peugeot est né en 1984 : le Peugeot Quasar. Vitrine technologique, c'est la première fois que les ingénieurs et les stylistes ont carte blanche pour créer un objet fantasmatique hors de toute contrainte industrielle.



Pour créer son futur et en faire bénéficier les futurs clients, il est primordial de s'intéresser à d'autres secteurs créatifs, le tout en conservant son ADN de marque.



Au début de la recherche d'inspiration, les designers sont à la recherche des signaux faibles de tendances émergentes dans des domaines très variés comme l'architecture, la mode, les arts ou les nouvelles mobilités.



A ce stade, le but des designers est de déceler de nouvelles attentes, de nouveaux besoins dans d'autres domaines, de sortir du monde de l'



Cette recherche s'applique pour le design extérieur et intérieur mais également pour les couleurs, les matières et le graphisme.



Une fois le cahier des charges initial rédigé (ou mood board dans le jargon), la direction du Design Peugeot lance un concours interne entre les designers. Certains travailleraient jour et nuit, week-ends compris, pour tenter de remporter le concours interne.



Des modèles numériques sont réalisés et des maquettes à l'échelle 1 sont fraisées pour se rendre compte des volumes, de l'équilibre général de l'objet lorsque la shortlist est établie.



Au terme de longues heures de délibération et de validation au plus haut niveau de la marque, le projet qui répond le plus au cahier des charges initial est retenu.



S'en suit une phase de numérisation 3D et de CAO pour concevoir un modèle numérique très précis.



Une nouvelle maquette échelle 1, plus détaillée, est fraisée.



Cette maquette permet de peaufiner les détails, les ajustements, les surfaces et à définir jusqu'à la couleur finale du concept.



Le processus est le même pour l'intérieur.



Le projet sera ensuite confié à des entreprises de pointe dans le modelage, le maquettage et la réalisation de pièces uniques. Ce sont les seules à pouvoir répondre au moindre souhait ou exigence d'un désigner.



L'un des défis majeurs de la construction d'un concept-car est la contrainte temporelle.



Le concept-car est très souvent conçu pour trôner sur un stand d'un grand événement tel qu'un salon et ne peut donc être livré en retard.



En moins d'une année, il faut passer de sketchs de style à un objet finalisé et fonctionnel.



Si les outils numériques que sont les casques de réalité virtuelle ou le C.A.V.E (Cave AutomaticVirtual



Les concept-cars sont aussi l'opportunité de nouer des partenariats avec des PME ou des artisans les plus pointus dans leur domaine.



Une fragrance a été créée sur-mesure afin de parfaire l'expérience jusque dans l'odorat avec les parfumeurs EX-Nihilo pour le



Les ébénisteries intérieures en essence de paldao du concept e-Legend ont été façonnées par l'ébéniste Hervet Manufacturier.



Des partenariats sont également noués avec des majors internationales comme ce fut le cas avec Samsung pour le concept Instinct ou avec Focal pour les concepts Foodtruck et Fractal.



Les concept-cars participent à la montée en gamme de Peugeot. Leur niveau technologique et leur sophistication nourrissent les véhicules produits en série.



Les concept-cars sont des locomotives, des objets fédérateurs des forces vives de l'entreprise que ce soit les équipes de Recherche et Développement ou Communication et marketing. Ils permettent d'explorer de futurs usages autour d'une vision commune.



Certaines études de style ont inspiré les carrosseries de certains produits. Elles ont aussi contribué à l'évolution des habitacles des modèles de grande série.



Au travers d'expérimentation sur des matériaux innovants ou des interfaces digitales, le « phygital », mélange du physique et du numérique, simplifiera et transcendera l'expérience de conduite de chaque Peugeot.



Chaque concept-car est un réel laboratoire d'idées. Certains d'entre eux ont été conçus avec des innovations très en avance sur leur temps.



S'ils ne sont pas conçus pour être fabriqués en grande série, de nombreux éléments sont repris pour les modèles commercialisés.



Le petit concept-car



Le concept Sesame dispose d'une architecture haute et de portes latérales électriques coulissantes pour une accessibilité hors norme. C'est le prologue du 1007 !



Le concept EX1 100% électrique bat des records mondiaux d'accélération.



Le concept SR1 annonce le renouveau du style de la marque. Les flancs de la



La carrosserie du concept Onyx mêle fibre de carbone et cuivre pur, laissé volontairement brut. L'intérieur est constitué d'un matériau écologique baptisé « Newspaper Wood ». Celui-ci est fabriqué à partir de journaux usagés, assemblés et compressés.



Onyx est motorisé par un V8 HDi Hybrid4 de 600 ch (avec un boost électrique de 80 ch) fabriqué par conçu pour la 908.



La silhouette et la planche de bord du concept



La planche de bord du concept-car



Le combiné d'instrumentation holographique du concept-car Quartz est en série sur la Peugeot



La silhouette de « shooting brake » du concept Instinct préfigure la



Le concept e-Legend (2018) donne la vision Peugeot de l'avenir du plaisir de conduire. En adoptant un gabarit réaliste et radicalement moderne, cette projection dans le futur de l'automobile magnifie les gênes et l'élégance de l'héritage de Peugeot.

