Restez connecté sur l’actualité automobile

Seat redémarre la production dans les usines de Martorell, Barcelone et de Componentes.



La reprise de l'activité se fera progressivement à partir du lundi 27 avril pour appliquer les mesures de santé et de sécurité nécessaires.



La reprise de la production se fera en donnant la priorité à la protection de tous les employés contre le Covid-19.



Les mesures de protection des salariés comprennent des mesures d'information, d'organisation, de prévention et de santé, ainsi que certaines mesures spécifiques pour les collaborateurs qui peuvent être particulièrement à risque et qui ne devraient pas reprendre le travail dans les premiers temps.



Les lignes de production sont adaptées de manière à ce que tous les employés puissent maintenir une distance de sécurité de deux mètres.



Si les caractéristiques du poste de travail ne le permettent pas, des mesures supplémentaires sont prises pour garantir la santé et la sécurité des personnes.



Tous les employés recevront des masques chirurgicaux et disposeront de gel désinfectant.



Les installations seront également nettoyées en profondeur avant et après le passage de chaque équipe de production.



Le protocole de santé a été établi en collaboration avec le service Joint Prevention Service chargé de la prévention pour les sociétés du groupe Volkswagen en Espagne et les représentants syndicaux.



Seat effectuera des tests PCR sur ses 15 000 employés en Espagne afin de garantir leur santé et leur sécurité et d'éviter les infections par le Covid-19. Les tests de diagnostic PCR permettent de déterminer si une personne a contracté le virus Covid-19. Les tests (plus de 3 000 tests par semaine) seront réalisés sur un échantillon représentatif de la société. Les résultats, anonymes et confidentiels, serviront de base pour une étude scientifique dans le cadre du Comité Seat Healthy Company. Le programme de tests PCR vise à permettre aux autorités sanitaires à comprendre l'ampleur de la pandémie.



La reprise progressive de la production vise à contribuer à la reprise de l'emploi chez Seat et chez les fournisseurs afin de limiter l'impact économique de la crise sanitaire.



Pendant les semaines du 27 avril et du 4 mai, une équipe chargée de la production travaillera sur chacune des trois lignes de Seat Martorell où sont fabriquées les Seat Ibiza, Seat Arona, Seat Leon et Audi A1, à un tiers de leur capacité.



L'entreprise produira environ 325 voitures par jour au cours des deux premières semaines.



À partir du 11 mai, deux équipes travailleront sur chacune des lignes, à un tiers de leur volume habituel, ce qui permettra de fabriquer environ 650 voitures par jour.



Seat prévoit d'être en mesure de revenir au rythme de production d'avant crise à partir de juin.



Le rythme de production sera atteint en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 et de l'activité commerciale post Covid-19.



Le niveau de production d'avant crise ne pourra pas être rétabli tant que le protocole de santé sera en place pour protéger la santé des employés.



Un plan de chômage partiel / temporaire pour des raisons organisationnelles durera au maximum de huit semaines accompagne la reprise progressive de la production jusqu'à ce que la production reprenne le rythme d'avant la pandémie.



Les premiers employés Seat non liés à la production sont retournés progressivement sur leur lieu de travail depuis la mi-avril et le retour complet sera achevé dans les prochaines semaines.



Le personnel non lié à la production sera exclu du plan de chômage temporaire.



Dans la mesure du possible, Seat donnera la priorité au télétravail jusqu'au retour à la normale, en particulier pour les personnes ayant des enfants de moins de 14 ans.



