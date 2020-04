Restez connecté sur l’actualité automobile

Fiat Chrysler redémarre la production à l'usine de Sevel, à Atessa en Italie, en accordant la plus grande attention à la santé et à la sécurité au travail.



L'usine de Sevel, une coentreprise avec le groupe PSA, produit des de véhicules utilitaires.



Diverses mesures de santé et de sécurité ont été mises en œuvre en vue du retour au travail aujourd'hui de la plupart des plus de 6 000 employés.



Les mesures de santé et de sécurité comprennent la désinfection de plus de 300 000 m² de sol, l'installation de 130 distributeurs de désinfectant pour les mains, l'affichage de messages de prévention sur 15 grands panneaux et 25 moniteurs vidéo, la distribution de 6 000 brochures d'information et 18 000 affiches, l'installation de 12 caméras de surveillance de la température du corps aux entrées de l'usine et plus de 600 points de distribution de matériel désinfectant, pour permettre aux employés de nettoyer l'équipement qu'ils utilisent pendant leur période de travail.



Ces mesures font partie de l'accord signé le 9 avril dernier avec les syndicats italiens FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGLM, AQCFR et FIOM-CGIL. Il prévoit toute une série de mesures pour tous les sites FCA en Italie, afin d'assurer une protection des travailleurs après le redémarrage des activités de production qui avaient été suspendues en raison de la crise du Covid-19.



Parallèlement, une activité réduite a également repris dans les usines de Cassino, Pomigliano, Termoli et Mirafiori, dans le cadre de l'approvisionnement en composants de l'usine de Sevel.



Pietro Gorlier, Chief Operating Officer FCA pour la région EMEA, a déclaré : « Aujourd'hui, à l'usine Sevel d'Atessa, nous avons démontré que la protection de nos travailleurs est notre principale priorité. La réouverture de l'usine de Sevel, ainsi que les activités de R&D et la production des pré-séries de modèles électriques et hybrides à Turin et Melfi, sont le résultat d'une analyse et d'une préparation rigoureuses menées en collaboration avec des virologues et d'autres experts de premier plan, et convenues avec tous les syndicats. Nous travaillons quotidiennement avec le gouvernement italien et les autorités locales pour préparer le retour à la production en Italie, tout en veillant à ce qu'il n'y ait aucun compromis pour la sécurité de toute personne travaillant dans l'un de nos sites de production ou dans nos bureaux. »



Avant que les employés ne retournent au travail, FCA a renouvelé le nettoyage et la désinfection déjà effectués à l'usine lorsque la production avait été interrompue le 17 mars et qui couvrent 18 aires de repos, 52 toilettes, 29 vestiaires avec plus de 7 400 casiers, 2 salles médicales et 4 cafétérias.



Le taux d'occupation des salles à manger sera réduit et les heures d'ouverture étendues pour assurer le respect de la distance minimale requise d'un mètre entre les individus.



Ces zones ont également été équipées de matériel désinfectant à l'usage des salariés (gel désinfectant, savon antibactérien, kits de nettoyage de surfaces, etc.).



Une signalétique spécifique sur la sécurité et des panneaux d'avertissement ont également été affichés dans toute l'usine.



Tous les employés de Sevel ont reçu un lien via WhatsApp et par e-mail qui redirigeait vers une page internet expliquant les mesures à prendre dans chaque zone de production, ainsi que des tutoriels vidéo.



Les mesures comprennent le maintien d'une distance minimale d'un mètre entre chaque personne, des instructions pour se laver les mains avec du savon et de l'eau ou un gel désinfectant, des consignes pour remplir une tasse ou une bouteille aux distributeurs d'eau, des règles pour la cafétéria de l'entreprise et une gestion des réunions.



Les employés ont également reçu des instructions sur la façon de reconnaître et de réagir aux symptômes du Covid-19 et sur les mesures de prévention en cas d'urgence.



Les zones de production et les bureaux ont été reconfigurés en fonction d'exigences spécifiques en matière de santé et de sécurité, pour permettre la répartition des travailleurs et augmenter la distance entre ceux qui travaillent à proximité immédiate de la chaîne de montage.



Dans les aires de production, les mouvements de personnel entre les zones ont été limités au minimum possible et en fonction de besoins spécifiques.



Des mesures similaires ont été mises en œuvre dans les espaces communs, tandis que dans les 85 bureaux de l'usine, des barrières de protection ont été installées entre les employés ou des postes de travail déplacés.



Les pauses ont été réorganisées et échelonnées tout au long de chaque période de travail.



Chaque employé de l'usine de Sevel a reçu un kit personnel contenant des masques chirurgicaux et des gants (qui seront renouvelés quotidiennement), ainsi qu'une paire de lunettes de sécurité à porter lors du nettoyage de son poste de travail individuel.



Le nombre de masques fournis tient compte également des employés qui se déplacent par les transports publics et qui recevront un masque supplémentaire pour se rendre au travail et en revenir.



Une formation sur les normes de sécurité sera mise à disposition via la plateforme de e-learning et par les responsables de secteur avec le soutien de personnel médical spécialisé.



