Restez connecté sur l’actualité automobile

Chaque carrosserie Seat est soumise à un rituel d'une durée de 6 heures dans l'atelier de peinture, afin de garantir une qualité de peinture élevée avant de prendre la route.



Le rituel commence dans la zone des bassins, une installation de plus de 51 500 m2 dans laquelle 314 ouvriers et 32 robots interviennent sur chaque



Neufs bains préparent la carrosserie et la protègent contre la corrosion.



Les sont immergées et lavées neuf fois, en alternance avec cinq rinçages par pulvérisation et l'application des produits d'étanchéité.



« Nous pouvons ainsi protéger la carrosserie de la corrosion et éliminer les risques d'infiltration d'eau et même de bruit, en utilisant des sprays insonorisants », explique Javier Pérez, responsable du département Peintures chez Seat.



Tous les traitements appliqués aux voitures, aussi bien dans les bassins que dans les autres zones de l'atelier de peinture, sont suivis par des phases de séchage et de durcissement des produits appliqués.



Les fours, au nombre de six tout au long du processus de peinture, sont essentiels.



« Chaque étape nécessite une température comprise entre 45 et 180 degrés et dure entre 30 et 35 minutes », précise Javier Pérez.



Une fois lavée, la voiture est prête à entrer dans l'atelier 5 : 119 500 m2 dans lesquels 587 collaborateurs et 175 robots se consacrent exclusivement à la peinture de la carrosserie.



Tout commence par le choix d'une teinte parmi une palette de couleurs.



« Les couleurs sont de plus en plus sophistiquées et la personnalisation est une tendance forte », explique Jordi Font, du département Color&Trim de Seat.



De son côté, la Leon propose des teintes exclusives telles que le Magnetic Grey (gris), le Desire ou Emotion Red (rouge), le Nevada White (blanc), le Mystery Blue (bleu) ou encore le Midnight Black (noir).



De puissants jets d'eau à haute pression sont utilisés pour peindre les voitures.



Deux kilos et demi de peinture sont utilisés pour chaque véhicule. La peinture est pulvérisée dans des cabines rigoureusement conçues à cet effet, avec un système de ventilation qui empêche la moindre poussière de pénétrer à l'intérieur, et une température comprise entre 21 et 25 degrés.



84 robots sont chargés d'appliquer sept couches de peinture en tout. Chaque couche de peinture est aussi fine qu'un cheveu et aussi dure que la pierre. « Nous visons à obtenir un excellent aspect visuel qui soit aussi très durable dans le temps », conclut Javier Pérez.



Le dernier traitement vérifie l'absence de défauts.



La chromothérapie a pour but de vérifier que tous les autres traitements ont donné des résultats irréprochables.



Éclairé par une lumière rouge, le véhicule glisse à travers un scanner dans lequel 28 appareils photo capturent 42 images par seconde.



Pas moins de 50 568 photos sont prises pendant une durée de 43 secondes.



Le processus de contrôle permet de vérifier la carrosserie au millimètre près et de s'assurer qu'elle est dépourvue du moindre défaut ou imperfection.

