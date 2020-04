Restez connecté sur l’actualité automobile

Ford va redémarrer la plupart de ses usines en Europe à partir du 4 mai avec un programme de renforcement de la protection de ses employés.



La fabrication reprendra le 4 mai en adoptant une approche progressive dans les usines de Saarlouis (assemblage de véhicules) et de Cologne (assemblage et moteurs) en Allemagne, de Valence (assemblage de véhicules) en Espagne et de Craiova (assemblage de véhicules et de moteurs) en Roumanie.



La production reprendra à l'usine de moteurs de Valence en Espagne le 18 mai.



La date de reprise des usines de moteurs de Dagenham et de Bridgend au Royaume-Uni sera confirmée ultérieurement.



Lorsque la production démarrera, priorité sera donnée aux commandes affectées clients et sera progressivement accélérée au cours des prochains mois avant de reprendre la production à plein régime.



Les plans de reprise de production tiennent également compte de la capacité des fournisseurs à reprendre l'activité, des restrictions de circulation nationales, de la réouverture des concessions Ford sur les marchés ainsi que de la demande des marchés.



La distanciation sociale des employés et des mesures de santé et de sécurité seront mises en œuvre dans les usines, notamment :



- Obliger toute personne entrant dans une usine de Ford à utiliser un masque fourni par l'entreprise et un écran de protection pour les postes où la distanciation sociale ne peut être respectée.



- Toutes les personnes entrant dans une usine Ford doivent contrôler leur température à l'entrée à l’aide d’un thermomètre répondant à toutes les réglementations et restrictions locales ou nationales.



- Un programme quotidien d'auto-évaluation sera mis en place pour confirmer l'aptitude au travail des employés avant leur entrée dans un bâtiment Ford.



- Les zones de travail seront réaménagées pour garantir le maintien de espaces appropriés en matière de distanciation sociale.



Afin de réduire le nombre d'employés présents simultanément dans les bâtiments, des rotations et un retour progressif sur le lieu de travail seront mis également en place.



Ford fournira à tous les employés un "kit de soin" personnel lors de leur retour sur leur lieu de travail.



Ces trousses comprennent des masques de protection jetables, un thermomètre réutilisable et d'autres articles d'hygiène.



Ford produira des masques de protection qui seront utilisés dans ses installations à travers toute l'Europe.



Les masques de protection fournis par l'entreprise devront être portés par toutes les personnes travaillant ou visitant un site Ford.



"Nous devons nous préparer à un nouvel environnement une fois que nous aurons dépassé le pic initial de la pandémie de coronavirus en Europe. La priorité essentielle de notre plan de 'retour sur le lieu de travail' étant le déploiement des normes mondiales de Ford sur la distanciation sociale et le renforcement des protocoles de santé et de sécurité. Nos employés ont besoin de savoir que nous prenons les mesures appropriées pour préserver leur santé et leur bien-être au travail", a déclaré Stuart Rowley, Président de Ford Europe.



"Préserver la santé des employés est la priorité absolue lors du redémarrage de la production et du retour au travail dans les usines", a déclaré Martin Hennig, président du comité d'entreprise européen de Ford. "Nos responsables syndicaux à travers l'Europe ont convenu de mesures de grande envergure pour la meilleure protection possible des employés, des mesures qui vont au-delà de celles prescrites au niveau national et s'appliquent à toutes nos usines en Europe".

