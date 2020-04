Restez connecté sur l’actualité automobile

La production de véhicules et de composants Skoda reprend en République Tchèque après 39 jours de fermeture.



La production a été interrompue dans les usines de Mladá Boleslav, de Kvasiny et de Vrchlabí depuis le mercredi 18 mars 2020 à cause de la pandémie de coronavirus.



En concertation avec des experts de la santé et le syndicat Kovo, le constructeur de Mladá Boleslav a mis en place des mesures de protection pour la santé et la sécurité de ses salariés dans le cadre de la pandémie de coronavirus.



La température des employés Skoda est contrôlée à l'entrée des usines de production de Mladá Boleslav, de Kvasiny et de Vrchlabí.



Les employés Skoda sont équipés de masques de protection, de gants et de gel désinfectant.

