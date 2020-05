Restez connecté sur l’actualité automobile

Les usines du Groupe PSA redémarrent progressivement en tenant compte du contexte commercial avec des mesures sanitaires renforcées.



Le redémarrage progressif de la production s'effectuera au cours des prochaines semaines avec une première vague de réouvertures partielles de l'activité industrielle entre le 4 et le 11 mai (à partir du 11 mai en France), en tenant compte du contexte commercial (déconfinement, réouverture des concessions et situation commerciale de chaque modèle).



« Protéger nos salariés et protéger notre entreprise demeurent les deux principes intangibles de la conduite de nos opérations. Notre protocole de mesures renforcées offre un haut niveau de protection à nos salariés et constitue le premier critère de redémarrage de nos sites de production. L'activité industrielle étant tirée par l'activité commerciale, qui est notre second critère, nous relançons de manière progressive et sécurisée notre appareil industriel pour fabriquer les voitures attendues par nos clients. Ainsi, ces deux critères guideront nos décisions pour les prochaines semaines et mois. » Yann Vincent, directeur industriel du Groupe PSA.



Des mesures sanitaires renforcées, partagées avec les partenaires sociaux, seront déployées avant tout redémarrage d'activité avec des salariés volontaires.



Une campagne d'audits internes veillera à la parfaite mise en œuvre des mesures sanitaires dans 100% des sites industriels, commerciaux, tertiaires et Recherche & Développement du Groupe.



Pendant la période d'arrêt de ses activités de production, le Groupe PSA a déployé un protocole de mesures sanitaires renforcées adaptées au contexte de chaque site industriel, commercial, tertiaire et mesures sanitaires.



Construit avec les services de santé, le protocole a été t partagé avec les organisations syndicales représentatives et a fait l'objet d'audits systématiques.



Des "Référents protocole" auront pour mission quotidienne de vérifier sur site l'application des mesures et gestes barrières, ainsi que de mettre en place les actions correctives si nécessaire.



Détail des mesures mises en place dans les sites industriels:



- Utilisation de transport individuel dans la mesure du possible.

- Dotation de masques et règle de remplissage prédéfinie (placement en quinconce à partir de l'arrière du bus) pour le covoiturage et le cas des transports collectifs.

- Contrôle de température à l'entrée du site, en complément de l'

- Dotation individuelle de masques et de gel hydro alcoolique.

- Port de lunettes et de masques sur site.

- Respect d'une distance entre personnes sur tout le site, y compris aires de repos, zones fumeurs avec marquage au sol.

- Maintien des portes ouvertes (sauf portes

- Nettoyage fréquent des outils et surfaces de travail.

- Temps d'attente lors de tout échange de pièces non préparées dans l'

