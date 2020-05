Restez connecté sur l’actualité automobile

redémarre progressivement la production à Maranello et à Modène.



La marque sportive de Maranelloà Maranello et à Modène.Après la plus longue fermeture de l'histoire de la marque Ferrari , les usines de Maranello et de Modène redémarrent progressivement dans le strict respect desdécrétées par le gouvernement italien pour lutter contre la pandémie Covid-19.Le constructeur de sportives de Maranello a du redéfinir l'organisation de ses usines et sespour respecter les règles de distanciation sociale dans les ateliers.Pour lutter contre le coronavirus, Ferrari a introduit des tests sérologiques sous le couvert du volontariat.Des sessions de formation ont été organisées à destination des employés pour expliquer les mesures sanitaires à appliquer dans les ateliers.