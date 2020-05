Restez connecté sur l’actualité automobile

Porsche relance sa production automobile, arrêtée depuis le 21 mars, en mettant en place des mesures sanitaires spécifiques pour garantir la sécurité des employés.



Après six semaines de fermeture, la production de l'usine de Zuffenhausen et du site de Leipzig pourra être progressivement augmentée jusqu'à atteindre sa pleine capacité.



Les processus de production, d'approvisionnement et la logistique des sites de Zuffenhausen et de Leipzig ont été revus afin de satisfaire aux mesures sanitaires permettant de lutter contre le coronavirus et notamment de mettre en place une distance d'1,5 mètre entre les employés.

relance sa, arrêtée depuis le 21 mars, en mettant en place despour garantir la sécurité des employés.Après six semaines de fermeture, la production de l'usine de Zuffenhausen et du site de Leipzig pourra être progressivement augmentéeLesdes sites de Zuffenhausen et de Leipzig ont été revus afin de satisfaire aux mesures sanitaires permettant de lutter contre le coronavirus et notamment de mettre en place uneentre les employés.