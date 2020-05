Restez connecté sur l’actualité automobile

5 Photos © Bentley Bentley reprend progressivement la production sur le site de Crewe avec 1 700 employés.



Des voies de circulation à sens unique et des modifications des gestes de production ont été mis en place ainsi que des mesures d'hygiène et de distanciation physique.



Une vérification de la température est effectué à l'entrée du site.



Les employés Bentley sont équipés de masques, gants et lunettes.



La production est limitée à la moitié de la capacité nominale du site de production en raison de la distanciation physique mise entre les employés et de la diminution induite de productivité.



Les 500 autres employés de production Bentley devraient reprendre la production mi-juin.

