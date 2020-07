Restez connecté sur l’actualité automobile

Entre 2020 et 2025, Groupe PSA va passer progressivement de deux plateformes multi-énergie à deux plateformes 100% électrifiées pour accompagner le développement de la mobilité électrique.



La plateforme eVMP (Electric Vehicle Modular Platform) servira de base à des véhicules électriques pour les segments C et D, allant des silhouettes de berlines à SUV.



Les premiers véhicules basés sur cette plateforme électrique eVMP seront lancés à partir de 2023 dans les différentes régions du Monde.



La plateforme eVMP embarque 60 à 100 kWh d'énergie avec une architecture optimisée qui exploite l'intégralité du sous-plancher pour loger la batterie.



La plateforme eVMP pour véhicules électriques des segments C et D permet une capacité de stockage de 50 kW/h par mètre disponible entre les roues et affiche une autonomie en cycle WLTP de 400 km à 650 km selon la silhouette de véhicule.



Des véhicules hybrides pourront être proposés sur certains marchés sur la base de cette plateforme électrique.

Entre 2020 et 2025, Groupe PSA va passer progressivement de deux plateformes multi-énergie àpour accompagner le développement de la mobilité électrique.La(Electric Vehicle Modular Platform) servira de base à desLes premiers véhicules basés sur cette plateforme électrique eVMP seront lancésdans les différentes régions du Monde.La plateforme eVMP embarqueavec une architecture optimisée qui exploite l'intégralité du sous-plancher pour loger la batterie.La plateforme eVMP pour véhicules électriques des segments C et D permet une capacité de stockage de 50 kW/h par mètre disponible entre les roues et afficheDespourront être proposés sur certains marchés sur la base de cette plateforme électrique.