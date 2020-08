Restez connecté sur l’actualité automobile

Hyundai créée la nouvelle marque Ioniq dédiée aux



Sous cette marque, Hyundai va lancer une gamme de véhicules électriques baptisés avec des numéros, les



Le nom Ioniq, contraction de « ion » et « unique », est apparu pour la première fois au moment de l'annonce du Projet Ioniq, un projet de recherche et développement à long terme axé sur des solutions de transport respectueuses de l'



Sur la base de ce projet, Hyundai a lancé en 2016 un véhicule baptisé Ioniq, le seul modèle au monde à proposer trois types de groupe motopropulseur électrifié (



La nouvelle marque de mobilité électrique de Hyundai va s'enrichir de trois modèles électriques au cours des 4 prochaines années.



Rappelons que Hyundai commercialise à ce jour deux véhicules électriques sous son propre label (Hyundai



Les trois modèles électriques de la marque Ioniq (Ioniq 5 / Ioniq 6 / Ioniq 7) reposeront sur la plate-forme modulaire électrique e-GMP spécialement conçue pour les véhicules électriques.



Un SUV électrique (Ioniq 5) basé sur le concept électrique « 45 » de Hyundai est prévu début 2021.



Une berline électrique (Ioniq 6) basée sur le concept électrique Prochecy de Hyundai sera présentée en 2022.



Un grand SUV électrique (Ioniq 7) est attendu en 2024.



Les véhicules Ioniq adopteront un langage stylistique commun baptisé « Timeless Design ».



Ces véhicules électriques s'inspireront de modèles du passé tout en constituant une passerelle vers l'avenir.



Hyundai entend à travers la création de la marque Ioniq "être l'un des premiers constructeurs de voitures électriques au niveau mondial".



Hyundai Motor Group entend vendre 1 million de véhicules 100 % électriques et atteindre une part de marché de 10 % en 2025.

