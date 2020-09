Restez connecté sur l’actualité automobile

Sur la base de l'outil de segmentation et de ciblage média Plan & Track de YouGov, Peugeot serait la marque automobile ayant la meilleure image en France.



L'outil de segmentation et de ciblage média Profiles de YouGov, fondé sur une collecte quotidienne de la data et des mises à jour hebdomadaires, rassemblent plus de 80 000 variables en France.



L'outil BrandIndex assure le suivi en temps réel et continu des marques.



En France, plus de 1 000 marques sont évaluées de manière quotidienne par le panel YouGov d'environ 350 000 adultes français répondants, dont 31 marques du secteur automobile, dont les marques



La marque Peugeot arriverait en tête dans le secteur automobile avec un score d'Index de 30,2, devant Mercedes (25,1), Audi (23,7), BMW (23,2), Volkswagen (21,7) et Citroën (20,8).



Le score Index est une moyenne de l'impression, la qualité, le rapport qualité-prix, la réputation / marque employeur, la satisfaction et la recommandation.



L'Index est un score pouvant varier de moins 100 à plus 100.



Le Top 10 des scores Index des marques du secteur automobile en France:



1/ Peugeot (30,2)

2/ Mercedes (25,1)

3/ Audi (23,7)

4/ BMW (23,2)

5/ Volkswagen (21,7)

6/ Citroën (20,8)

7/

8/

9/ Ford (11,4)

10/



Liste des 31 marques suivies dans la plateforme BrandIndex au sein du secteur automobile: DS, Kia, Nissan,



Source: YouGov

Sur la base de l'outil de segmentation et de ciblage média Plan & Track de YouGov,L'outil de segmentation et de ciblage média Profiles de YouGov, fondé sur une collecte quotidienne de la data et des mises à jour hebdomadaires, rassemblent plus de 80 000 variables en France.L'outil BrandIndex assure le suivi en temps réel et continu des marques.En France, plus de 1 000 marques sont évaluées de manière quotidienne par le panel YouGov d'environ 350 000 adultes français répondants,, dont les marques Infiniti (Infiniti a quitté le marché Français en 2019) et Saab (Saab a été mise en faillite en 2011 et opère en Chine sous l'appellation NEVS).Laavec un score d'Index de 30,2,Le score Index est une moyenne de l'impression, la qualité, le rapport qualité-prix, la réputation / marque employeur, la satisfaction et la recommandation.L'Index est un score pouvant varier de moins 100 à plus 100.1/ Peugeot (30,2)2/ Mercedes (25,1)3/ Audi (23,7)4/ BMW (23,2)5/ Volkswagen (21,7)6/ Citroën (20,8)7/ Renault (16,6)8/ Toyota (16,1)9/ Ford (11,4)10/ Volvo (11,1) Alfa Romeo , Audi, BMW, Chevrolet , Citroën, Dacia Fiat , Ford, Honda , Hyundai, Infiniti, Jeep Lancia , Land Rover, Lexus Mazda , Mercedes, Mini Opel , Peugeot, Renault, Saab, Seat , Skoda, Tesla, Toyota, Volkswagen et VolvoYouGov