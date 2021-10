Restez connecté sur l’actualité automobile

Volkswagen teste la 5G en pour la production dans l'usine de Wolfsburg.



La 5G permet de transmettre de grandes quantités d'informations aux véhicules, de le faire beaucoup plus rapidement et à n'importe quelle étape de la production.



Le transfert rapide et fiable de données améliore l'efficacité et la flexibilité de la production



Un réseau 5G local autonome « réseau campus » est disponible dans l'usine de Wolfsburg. Une fréquence radio 5G dédiée est utilisée pour garantir la transmission sécurisée et en temps réel des données.



Le projet pilote permettra de déterminer si la technologie 5G répond aux strictes exigences de la production automobile en vue de son utilisation future pour la production industrielle en série.



« Dans le cadre de notre stratégie Accelerate, nous travaillons sans relâche à la transformation de nos sites Volkswagen en usines intelligentes. L'objectif est d'optimiser continuellement la production et de la rendre encore plus efficace et flexible. Nous estimons que la technologie 5G offre un important potentiel d'innovation, que ce soit pour l'utilisation de robots intelligents et de systèmes de transport sans chauffeur, le contrôle connecté en temps réel de l'usine et des machines ou le téléchargement de logiciels par les véhicules construits », explique Christian Vollmer, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge de la Production et de la Logistique.



L'usine Volkswagen de Wolfsburg est équipée d'environ 5 000 robots ainsi que de nombreuses autres machines et systèmes. À l'avenir, elle aura besoin d'un système de transmission sécurisée et en temps réel des données pour pouvoir contrôler et surveiller tous ces éléments.



Le réseau 5G permet de réduire fortement le temps de latence, c'est-à-dire la durée qu'il faut aux données pour transiter par le réseau, par rapport à d'autres technologies de communication sans fil telles que le WLAN.



La technologie 5G offre des temps de latence extrêmement courts jusqu'à une milliseconde, des débits de transmission de données de l'ordre du gigabit et une fiabilité considérable même en cas d'utilisation intensive.



Un des scénarios qui sera testé dans des conditions de laboratoire réelles au cours de la phase pilote à Wolfsburg concerne le téléchargement sans fil de données vers les véhicules construits. Confronté à des niveaux de digitalisation toujours plus importants et à des véhicules entièrement connectés, le processus de production se retrouve dans l'obligation de devoir transmettre de grandes quantités d'informations aux véhicules fabriqués. La 5G permet de le faire beaucoup plus rapidement et à n'importe quelle étape de la production.



Pour le « réseau campus » de Wolfsburg, Volkswagen a obtenu auprès de l'Agence Fédérale des Réseaux une fréquence radio privée située entre 3,7 et 3,8 GHz, avec une largeur de bande de 100 MHz. Cette fréquence exclusive est un facteur clé des opérations du campus 5G sur le site de production. La transmission sans fil, sans interférence et assortie d'un niveau de disponibilité élevé exige une fréquence dédiée qui sera utilisée exclusivement par Volkswagen à des fins de production.



L'équipement du réseau pilote 5G est fourni par le groupe de télécommunications finlandais Nokia.

teste laen pour la production dans l'usine de Wolfsburg.La 5G permet de, de le faire beaucoup plus rapidement et à n'importe quelle étape de la production.Le transfert rapide et fiable de données améliore l'efficacité et la flexibilité de la production automobile Un réseau 5G local autonome « réseau campus » est disponible dans l'usine de Wolfsburg. Une fréquence radio 5G dédiée est utilisée pour garantir la transmission sécurisée et en temps réel des données.Le projet pilote permettra de déterminer si la technologie 5G répond aux strictes exigences de la production automobile en vue de son utilisation future pour la production industrielle en série., explique Christian Vollmer, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge de la Production et de la Logistique.L'usine Volkswagen de Wolfsburg est équipée d'environainsi que de. À l'avenir, elle aura besoin d'unLe réseau 5G permet de, c'est-à-dire la durée qu'il faut aux données pour transiter par le réseau, par rapport à d'autres technologies de communication sans fil telles que le WLAN.La technologie 5G offre des temps de latence extrêmement courts jusqu'à une milliseconde, des débits de transmission de données de l'ordre du gigabit et une fiabilité considérable même en cas d'utilisation intensive.Un des scénarios qui sera testé dans des conditions de laboratoire réelles au cours de la phase pilote à Wolfsburg concerne le. Confronté à des niveaux de digitalisation toujours plus importants et à des véhicules entièrement connectés, le processus de production se retrouve dans l'obligation de devoir transmettre de grandes quantités d'informations aux véhicules fabriqués. La 5G permet de le faire beaucoup plus rapidement et à n'importe quelle étape de la production.Pour le « réseau campus » de Wolfsburg, Volkswagen a obtenu auprès de l'Agence Fédérale des Réseaux une fréquence radio privée située entre 3,7 et 3,8 GHz, avec une largeur de bande de 100 MHz. Cette fréquence exclusive est un facteur clé des opérations du campus 5G sur le site de production. La transmission sans fil, sans interférence et assortie d'un niveau de disponibilité élevé exige une fréquence dédiée qui sera utilisée exclusivement par Volkswagen à des fins de production.L'équipement du réseau pilote 5G est fourni par le groupe de télécommunications finlandais Nokia.