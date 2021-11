Restez connecté sur l’actualité automobile

9 Photos Avec plus de 6 millions des véhicules fabriqués depuis 1971, l'usine Renault de Maubeuge est une référence dans l'industrie



Les lignes de production de la manufacture de Maubeuge voient défiler plusieurs modèles de marques: Renault Kangoo, Mercedes-Benz Citan et Nissan Townstar, tous déclinés en version électrique à l'horizon 2023.



La manufacture de Maubeuge produit depuis maintenant près de 25 ans le Renault Kangoo.



Devenue le centre d'excellence des véhicules utilitaires légers de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, la manufacture de Maubeuge est l'illustration de la stratégie de collaboration « gagnant-gagnant » entre les membres de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et ses partenaires.



Renault partage à Maubeuge les mêmes lignes de production que Nissan et Daimler (Mercedes-Benz).



Grâce à ces associations, l'efficacité et la compétitivité de l'usine de Maubeuge sont renforcée après un demi-siècle d'existence.



Création de la SUC



L'histoire de la manufacture de Maubeuge débute en 1969.



La Société des Usines Chausson (SUC), un important sous-traitant de construction automobile en France, achète un terrain en périphérie de la ville, pour y construire une usine.



Elle sera consacrée à l'emboutissage et à la tôlerie.



Des unités peinture, montage et finition sont créées en 1971.



Des R15 et des R17 sortent de l'usine de Maubeuge.



Rachat de la SUC par Renault et création de la MCA



Renault rachète les parts de la SUC.



Le 1er juillet 1981, l'usine de Maubeuge devient Maubeuge Construction Automobile (MCA).



Plus de 20 modèles marquent son histoire, dont les Renault 12, Renault 18, Renault Fuego et les Renault 21 Medallion et Nevada.



MCA produit le Renault Kangoo



Le grand tournant survient en 1993, avec le lancement du Plan MCA 2000, destiné à assurer la pérennité de l'usine grâce à une réorganisation de son implantation et à d'importants investissements.



La mise en œuvre de ce plan de réorganisation va entraîner la décision de produire le Renault Kangoo à Maubeuge.



La fourgonnette utilitaire légère est déclinée en version



Le Renault Kangoo se vend jusqu'au bout du monde, y compris au Japon. Le Renault Kangoo, qui fêtera ses 25 ans l'année prochaine, devient la référence de son segment, avec près de 4 millions d'exemplaires fabriqués, dont 70 000 Kangoo électriques.



MCA produit le Mercedes-Benz Citan et le Nissan NV250



En 2012, l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et Daimler décident de mettre en commun leurs intérêts pour les petits utilitaires légers. Le but : élargir l'offre de produits, optimiser les ressources disponibles et développer des technologies. C'est ainsi que le Mercedes-Benz Citan arrive sur les chaînes de production de Maubeuge



Le partenariat bénéficie de la grande capacité de production du site et de son expertise, qui permettent de conserver l'identité de chaque marque.



MCA s'inspire de la production automobile allemande.



Le partenariat est aussi une affaire d'hommes et de machines : des talents qui se complètent et des outils conçus par les trois marques pour améliorer chaque jour la qualité aux postes de travail.



L'usine de Maubeuge installe une cabine lumière inspirée de la production allemande, qui permet de vérifier l'harmonie de chaque teinte.



Les processus de contrôle et de validation sont optimisés.



Des années de travail sous le signe de la passion qui se concrétisent avec une confiance renouvelée en août 2019 : Daimler confirme le successeur de Mercedes-Benz Citan dans sa gamme et en confie la fabrication à l'usine de Maubeuge.



Entre temps, c'est une marque de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui s'est à son tour invitée à Maubeuge.



En 2019, un nouveau partenariat stratégique, synonyme de dynamique de collaboration plus poussée au sein de l'Alliance, est signé avec Nissan pour la fabrication du NV250, dérivé du Kangoo de l'époque.



Une collaboration renouvelée avec le nouveau Renault Kangoo, qui côtoie désormais son cousin Nissan Townstar à l'usine.



Des outils industriels XXL



La manufacture de Maubeuge a bénéficié d'un investissement de 450 millions d'euros pour transformer l'usine.



Les travaux d'implantation des lignes capacitaires permettent d'accueillir toutes les versions des trois marques, y compris les déclinaisons électriques.



Pour accueillir les versions des trois marques, l'usine de Maubeuge a transformé ses ateliers de fabrication, tout en améliorant l'ergonomie et la qualité des postes de travail.



Une ligne de presse XXL, la plus grande de toutes les usines de l'Alliance, a été installée pour emboutir des pièces de grands formats.



En tôlerie, plus de 630 nouveaux robots ont été ajoutés pour assembler les caisses des trois modèles, ainsi que de nombreuses assistances qui facilitent la manipulation des pièces.



La peinture s'est dotée d'une ligne de finition plus moderne, plus ergonomique et plus connectée.



MCA fait sa transformation électrique



Il a également fallu adapter les lignes et les installations de l'usine de Maubeuge pour intégrer les versions électriques des Renault Kangoo, Nissan Townstar et Mercedes-Benz Citan directement dans le flux.



Pour cela, l'usine a construit un atelier d'assemblage de batterie et a intégré la mise en place de la batterie directement sur les lignes au montage.



L'usine de Maubeuge assemble directement sur son site les batteries pour les versions électriques des trois marques.



Grâce à son expertise dans la fabrication du Renault Kangoo Z.E. depuis 10 ans, la manufacture de Maubeuge est impliquée dans l'accélération de la transition électrique sur le segment des véhicules utilitaires légers.



Qu'il soit Renault, Mercedes ou Nissan, le « Made in Maubeuge » fait la fierté de ses 2 500 collaborateurs, mais aussi de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Avec plus de 6 millions des véhicules fabriqués depuis 1971, l'est une référence dans l'industrie automobile française.Les lignes de production de la manufacture de Maubeuge voient défiler plusieurs modèles de marques:, tous déclinés en version électrique à l'horizon 2023.La manufacture de Maubeuge produit depuisle Renault Kangoo.Devenue le centre d'excellence des véhicules utilitaires légers de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, la manufacture de Maubeuge est l'illustration de la stratégie de collaboration « gagnant-gagnant » entre les membres de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et ses partenaires.Renault partage à Maubeuge les mêmes lignes de production que Nissan et Daimler (Mercedes-Benz).Grâce à ces associations, l'efficacité et la compétitivité de l'usine de Maubeuge sont renforcéeL'histoire de la manufacture de Maubeuge débute enLa Société des Usines Chausson (SUC), un important sous-traitant de construction automobile en France, achète un terrain en périphérie de la ville, pour y construire une usine.Elle sera consacrée à l'emboutissage et à la tôlerie.Des unités peinture, montage et finition sont créées en 1971.Des R15 et des R17 sortent de l'usine de Maubeuge.Renault rachète les parts de la SUC.Le 1er juillet 1981, l'usine de Maubeuge devient(MCA)., dont les Renault 12, Renault 18, Renault Fuego et les Renault 21 Medallion et Nevada.Le grand tournant survient en 1993, avec le lancement du Plan MCA 2000, destiné à assurer la pérennité de l'usine grâce à une réorganisation de son implantation et à d'importants investissements.La mise en œuvre de ce plan de réorganisation va entraîner la décision de produire leà Maubeuge.La fourgonnette utilitaire légère est déclinée en version ludospace pour les particuliers exclusivement, chez MCA, à partir de 1997.Le Renault Kangoo se vend jusqu'au bout du monde, y compris au Japon. Le Renault Kangoo, qui fêtera ses 25 ans l'année prochaine, devient la référence de son segment, avec près de 4 millions d'exemplaires fabriqués, dont 70 000 Kangoo électriques.En 2012, l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et Daimler décident de mettre en commun leurs intérêts pour les petits utilitaires légers. Le but : élargir l'offre de produits, optimiser les ressources disponibles et développer des technologies. C'est ainsi que learrive sur les chaînes de production de MaubeugeLe partenariat bénéficie de la grande capacité de production du site et de son expertise, qui permettent de conserver l'identité de chaque marque.MCA s'inspire de laLe partenariat est aussi une affaire d'hommes et de machines : des talents qui se complètent et des outils conçus par les trois marques pour améliorer chaque jour la qualité aux postes de travail.L'usine de Maubeuge installe une, qui permet de vérifier l'harmonie de chaque teinte.Les processus de contrôle et de validation sont optimisés.Des années de travail sous le signe de la passion qui se concrétisent avec une confiance renouvelée en août 2019 : Daimler confirme le successeur de Mercedes-Benz Citan dans sa gamme et en confie la fabrication à l'usine de Maubeuge.Entre temps, c'est une marque de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui s'est à son tour invitée à Maubeuge.En 2019, un nouveau partenariat stratégique, synonyme de dynamique de collaboration plus poussée au sein de l'Alliance, est signé avecpour la fabrication du, dérivé du Kangoo de l'époque.Une collaboration renouvelée avec le nouveau Renault Kangoo, qui côtoie désormais son cousinà l'usine.La manufacture de Maubeuge a bénéficié d'un investissement de 450 millions d'euros pour transformer l'usine.Les travaux d'implantation despermettent d'accueillir toutes les versions des trois marques, y compris les déclinaisons électriques.Pour accueillir les versions des trois marques, l'usine de Maubeuge a transformé ses ateliers de fabrication, tout en améliorant l'ergonomie et la qualité des postes de travail.Une ligne de presse XXL, la plus grande de toutes les usines de l'Alliance, a été installée pour emboutir des pièces de grands formats.En tôlerie, plus de 630 nouveaux robots ont été ajoutés pour assembler les caisses des trois modèles, ainsi que de nombreuses assistances qui facilitent la manipulation des pièces.La peinture s'est dotée d'une ligne de finition plus moderne, plus ergonomique et plus connectée.Il a également fallu adapter les lignes et les installations de l'usine de Maubeuge pour intégrer les versions électriques des Renault Kangoo, Nissan Townstar et Mercedes-Benz Citan directement dans le flux.Pour cela, l'usine a construit un atelier d'assemblage de batterie et a intégré la mise en place de la batterie directement sur les lignes au montage.L'usine de MaubeugeGrâce à son expertise dans la fabrication du Renault Kangoo Z.E. depuis 10 ans, la manufacture de Maubeuge est impliquée dans l'accélération de la transition électrique sur le segment des véhicules utilitaires légers.Qu'il soit Renault, Mercedes ou Nissan, le « Made in Maubeuge » fait la fierté de ses 2 500 collaborateurs, mais aussi de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.