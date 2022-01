Restez connecté sur l’actualité automobile

La marque britannique de véhicules de luxe Bentley a livré 14 659



Ces résultats ont permis à Bentley de vendre plus de 10 000 véhicules pour la neuvième année consécutive et d'enregistrer un record de ventes annuelles pour sa 102ème année d'existence.



Le précédent record de ventes annuelles datait de 2020 avec 11



Les ventes mondiales de Bentley progressent de 31% en 2021 malgré la crise sanitaire mondiale Covid19 et les contraintes d'approvisionnement.



La marque re une croissance à deux chiffres sur tous les marchés et des records de ventes aux Etats-Unis, en Chine et en Asie-Pacifique.



L'Amérique est le premier marché en 2021 avec un total de 4 212 voitures livrées, en hausse de 39% par rapport à 2020 (3 035 véhicules).



La Chine est le deuxième marché de la marque de luxe de Crewe avec 4 033 véhicules livrés en 2021 contre 2 880 voitures en 2020, soit une croissance de 40%.



En Europe, les ventes ont progressé de 15% avec 2 520 véhicules livrés contre 2 193 en 2020.



Le Royaume-Uni représente 1 328 véhicules livrés en 2021 contre 1 160 en 2020, soit une baisse de 14%.



1 651 véhicules ont été livrés dans la région Asie-Pacifique contre 1 203 en 2020.



Bentley a livré 915 véhicules au Moyen-Orient en 2021 pour 735 en 2020.



Les principaux modèles contributifs au volume de la marque de Crewe sont le Bentayga (40 pour cent), la Flying Spur (27 pour cent), la Continental GT (20 pour cent) et la Continental GT Convertible (13 pour cent).



La marque Bentley est présente dans 67 pays au travers d'un réseau de distribution de 240 points de vente.

