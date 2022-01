Restez connecté sur l’actualité automobile

Lotus enregistre sa meilleure performance commerciale en 2021 depuis une décennie avec des ventes mondiales de 1 710 voitures, contre 1 378 en 2020.



Le constructeur anglais de véhicules de sport enregistre une augmentation de ses ventes de 24 % en 2021 avec les versions finales des Lotus Elise, Exige et Evora.



Lotus a révélé sa meilleure performance annuelle de ventes au détail dans le monde depuis 2011.



Les distributeurs Lotus à travers le monde ont vendu 1 710



L'Elise a été le best-seller mondial de la marque en 2021 avec les modèles Sport 240 Final Edition et Cup 250 Final Edition.



En Europe, la Belgique a progressé de 37 % pendant que le Royaume-Uni progressait de 29 %,



Les détaillants nord-américains couvrant les États-Unis et le Canada ont augmenté de 111% enregistrant leur meilleure performance annuelle en 10 ans.



Des records de ventes ont été battus dans la région Asie-Pacifique, où le Japon a connu sa meilleure année depuis 2015, l'Australie depuis 2018 et Hong Kong depuis 2014. Le Qatar, qui vend Lotus depuis 2016, a connu sa meilleure année de tous les temps.



Lotus a vendu ses premières voitures neuves depuis au moins sept ans au Bahreïn, en Thaïlande et en Nouvelle-Zélande.



Les 10 premiers marchés de Lotus



1-Etats-Unis

2-Japon

3-Royaume-Uni

4-Allemagne

5-France

6-Italie

7-Australie

8-Belgique

9-Suisse

10-Chine

enregistre sa meilleure performance commerciale en 2021 depuis une décennie avec des ventes mondiales de, contre 1 378 en 2020.Le constructeur anglais de véhicules de sport enregistre uneen 2021 avec les versions finales des Lotus Elise, Exige et Evora.Lotus a révélé sa meilleure performance annuelle de ventes au détail dans le monde depuis 2011.Les distributeurs Lotus à travers le monde ont vendu 1 710 voitures neuves en 2021, année où les Lotus Elise, Exige et Evora ont été arrêtées en production.L'a été le best-seller mondial de la marque en 2021 avec les modèles Sport 240 Final Edition et Cup 250 Final Edition.En Europe, la Belgique a progressé de 37 % pendant que le Royaume-Uni progressait de 29 %,Les détaillants nord-américains couvrant les États-Unis et le Canada ont augmenté de 111% enregistrant leur meilleure performance annuelle en 10 ans.Des records de ventes ont été battus dans la région Asie-Pacifique, où le Japon a connu sa meilleure année depuis 2015, l'Australie depuis 2018 et Hong Kong depuis 2014. Le Qatar, qui vend Lotus depuis 2016, a connu sa meilleure année de tous les temps.Lotus a vendu ses premières voitures neuves depuis au moins sept ans au Bahreïn, en Thaïlande et en Nouvelle-Zélande.1-Etats-Unis2-Japon3-Royaume-Uni4-Allemagne5-France6-Italie7-Australie8-Belgique9-Suisse10-Chine