Restez connecté sur l’actualité automobile

La marque Rolls-Royce a livré 5 586 véhicules de luxe (



Par rapport à 2020, la marque anglaise voit ses volumes de vente augmenter de 49%.



La croissance a été principalement tirée par la



La marque de luxe de Goodwood a enregistré les résultats de ventes annuelles les plus élevés jamais enregistrés en 117 ans d'histoire de la marque.



La marque de luxe de Goodwood enregistre une forte demande pour les Ghost et Cullinan.



Le best-seller de la marque anglaise Rolls-Royce, la Ghost, a été lancé fin 2020.



La marque Rolls-Royce est distribuée dans près de 50 pays.



Historique des ventes mondiales annuelles de Rolls-Royce:



2003: 300

2004: 792

2005: 796

2006: 805

2007: 1 010

2008: 1 212

2009: 1 002

2010: 2 711

2011: 3 538

2012: 3 575

2013: 3 630

2014: 4 063

2015: 3 785

2016: 4 011

2017: 3 362

2018: 4

2019: 5 152

2020: 3 756

2021: 5 586

