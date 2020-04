Restez connecté sur l’actualité automobile

Les propriétés aérodynamiques d'une



Pouvoir réduire la portance ou la déportance constitue un atout de taille pour obtenir un comportement sportif.



Cette propriété va généralement de pair avec une résistance à l'air plus importante, ce qui entraîne une tendance à la surconsommation pour la voiture.



Le refroidissement du moteur se heurte aux mêmes contraintes. Pour obtenir le niveau de refroidissement requis pour des



Ces radiateurs nécessitent eux-mêmes de larges prises d'air dans la jupe avant, ce qui entraîne un impact négatif sur la résistance à l'air.



Afin de résoudre ces conflits d'intérêts, la Porsche 911 Turbo met en œuvre des technologies s'appuyant sur des éléments fonctionnels adaptatifs qui permettent d'offrir une solution optimale adaptée à chaque situation de conduite.



La 911 Turbo est dotée d'une aérodynamique variable aérodynamique (volets d'air de refroidissement actifs, lèvre de spoiler avant adaptative et aileron rétractable).



Ces éléments permettent de faire varier l'aérodynamique sur une échelle large, rendant possible un panel de choix vaste entre les valeurs de portance et de déportance les plus élevées.



Les volets d'air de refroidissement actifs sont placés dans les entrées d'air de refroidissement latérales de part et d'autre de la jupe avant.



Lorsqu'ils sont fermés, les volets d'air de refroidissement permettent de minimiser la résistance à l'air.



Quand ils sont ouverts, c'est le refroidissement du moteur qui est optimisé.



Adaptables à l'infini, les volets d'air de refroidissement réglables à l'avant présentent des propriétés adéquates pour offrir l'équilibre idéal dans chaque situation de conduite.



Composés de trois larges volets de chaque côté disposant d'un système de commande autonome, les volets permettent de varier la palette de réglages aérodynamiques entre efficacité maximale et performance maximale.



En association avec les larges prises d'air, ils assurent lorsqu'ils sont ouverts un écoulement de l'air de refroidissement plus important afin de garantir des performances moteur élevées même en conditions de charge difficiles, notamment lorsque les températures extérieures sont élevées ou que les conditions d'utilisation sont exigeantes.



Lorsque les températures extérieures sont plus basses ou que les conditions d'utilisation sont moins exigeantes, il n'est pas nécessaire d'avoir un écoulement de l'air de refroidissement aussi rapide.



Le système adaptatif permet de refermer partiellement les volets d'air de refroidissement et de réduire la résistance à l'air. Cette configuration est synonyme d'une meilleure efficacité énergétique et d'une plus grande sobriété.





